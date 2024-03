难怪看《泪之女王》里的德国医生这么眼熟？！原来是演过那么多戏

tvN月火剧《泪之女王》正在热播中,除了金秀贤、金智媛两位主演表现亮眼之外,一众配角也演技精湛,带领观众深深入戏。

上周播出的剧集中,海仁(金智媛 饰)听闻德国医院有治疗脑瘤的最新方案,於是独自一人前往当地治疗。 剧中出现的德国医生让观众觉得很眼熟,扮演者是法国籍美国演员Sebastian Roche。

1964年出生的Sebastian Roche今年已满60岁,1986年入行当演员,曾在美国人气热播剧《超自然档案》(又译《邪恶力量》、《狙魔人》)中登场,扮演天使Balthazar,并在《噬血Y世代》(又译《吸血鬼日记》) 中出演初代吸血鬼的爸爸,同时还出演过《记忆神探》、《世纪天才》等多部知名美剧,在美国影视剧圈也算是一位熟脸演员。

拍摄完《泪之女王》之后,Sebastian Roche在个人SNS上公开了与男女主角金秀贤、金智媛的合影,并表示:「很荣幸可以和金秀贤、金智媛以及张荣佑导演、金熙元导演合作。 感谢Studio dragon的朋友们、Netflix的执行制片人(show-runner),以及感谢我的妻子。 」



So wonderful to work with #Kimsoohyun and #KimJiWon on #QueenOfTears #눈물의여왕 @netflix pic.twitter.com/IhgAtJvK3r