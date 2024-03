辣火鸡面的风终於吹到了大洋彼岸！继BTS柾国之后，Cardi B也大赞，三养海外销量激增

原本就在泡面爱好者心目中享有超高地位的辣火鸡面又迎来了全盛时代。

辣火鸡面於2012年正式上市,很快就在各大吃播博主之间引爆试吃热潮,之后三养食品陆续推出了奶油味辣火鸡面等多种新口味。 「世界豆」防弹少年团柾国就曾活用辣火鸡面创作出了全新的「辣火鸡面+浣熊面」的「火浣面」和「香喷喷的火蛋黄酱苏籽油荞麦面」,在全球ARMY(防弹少年团粉丝名)之间引领跟风热潮。



우리 정국이 불그리 전도사네 오키 오늘 저녁은 불그리다!!! 꾹모닝이야 정국아 점심 저녁도 맛있는 거 머겅요!!! I vote #LeftandRight for #BestMusicVideo at the #iHeartAwards pic.twitter.com/o05511Ss6h

最近在美国知名女RAPPER Cardi B的免费宣传之下,辣火鸡面再次风靡起来,据三养集团介绍连带著股价都在上涨。 Cardi B通过tiktok公开了试吃粉色包装的奶油味辣火鸡面的影片,3分钟的内容点击率已超过2340万(25日基准),超240万点赞,留言多达15000条。 她透露经常能在网上看到关於辣火鸡面的消息,於是开车30分钟买来尝尝看,吃过之后大赞「这是个有趣的产品It’s a fun product」。



Cardi B and Keith Lee trying Carbonara Buldak Noodles for the first time. pic.twitter.com/E7eOhGL0Oe