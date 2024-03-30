《金字塔遊戲》「班長」申瑟琪戲外也是醫院院長女兒！和張多雅是國中、高中校友：不過我們互相都沒聽過對方的事情

一部《金字塔遊戲》讓觀眾們認識了不少年輕的面孔，除了IVE張員瑛姊姊張多雅之外，白蓮女高二年級五班班長「徐度雅」也因為演技可圈可點給觀眾們留下了深刻的印象。

劇情講述每個月進行一次秘密投票選出被孤立者的白蓮女高二年級五班，分為加害者、受害者和旁觀者的學生們逐漸陷入暴力的殘酷生存排名戰爭。 二年級五班的班長「徐度雅」，成績全校第一的原則主義者，不僅擁有模範的性格，還具備統率力和領導力，完美詮釋勤勉誠實一詞的代言人。

「徐度雅」的扮演者是年輕演員申瑟琪，劇中她是醫院院長的女兒，現實生活中的父親也是醫院院長，不過不同於劇中的高壓父愛，現實裡申瑟琪的爸爸性格開朗，看到女兒出演《金字塔遊戲》，還調侃「你怎麼在劇裡還是醫生的女兒呢？」



《金字塔遊戲》是申瑟琪和張多雅的出道作品，1998年出生的前者和2001年出生的後者就讀於同一所國中和高中，是學姐與學妹的關係。 申瑟琪表示：「一開始我都不知道我倆是同一個學校的，劇本圍讀之後一起聚餐時才知道，國中、高中是同一家，很神奇的緣分，不過我讀高一時她才是國中一年級，在學校裡沒碰到過，都沒有聽過對方的故事。 」



申瑟琪提到拍攝時的故事，稱：「拍攝時發現很多人都是新人，包括我在內還有不少人都是第一次演戲，所以大家都很努力，有一種一條繩上的螞蟻的感覺，想要把自己所準備的東西120%地發揮出來，非常有熱情。 」



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞