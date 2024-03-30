《金字塔游戏》「班长」申瑟琪戏外也是医院院长女儿！和张多雅是国中、高中校友：不过我们互相都没听过对方的事情

一部《金字塔游戏》让观众们认识了不少年轻的面孔，除了IVE张员瑛姊姊张多雅之外，白莲女高二年级五班班长「徐度雅」也因为演技可圈可点给观众们留下了深刻的印象。

剧情讲述每个月进行一次秘密投票选出被孤立者的白莲女高二年级五班，分为加害者、受害者和旁观者的学生们逐渐陷入暴力的残酷生存排名战争。 二年级五班的班长「徐度雅」，成绩全校第一的原则主义者，不仅拥有模范的性格，还具备统率力和领导力，完美诠释勤勉诚实一词的代言人。

「徐度雅」的扮演者是年轻演员申瑟琪，剧中她是医院院长的女儿，现实生活中的父亲也是医院院长，不过不同於剧中的高压父爱，现实里申瑟琪的爸爸性格开朗，看到女儿出演《金字塔游戏》，还调侃「你怎么在剧里还是医生的女儿呢？」



《金字塔游戏》是申瑟琪和张多雅的出道作品，1998年出生的前者和2001年出生的后者就读於同一所国中和高中，是学姐与学妹的关系。 申瑟琪表示：「一开始我都不知道我俩是同一个学校的，剧本围读之后一起聚餐时才知道，国中、高中是同一家，很神奇的缘分，不过我读高一时她才是国中一年级，在学校里没碰到过，都没有听过对方的故事。 」



申瑟琪提到拍摄时的故事，称：「拍摄时发现很多人都是新人，包括我在内还有不少人都是第一次演戏，所以大家都很努力，有一种一条绳上的蚂蚁的感觉，想要把自己所准备的东西120%地发挥出来，非常有热情。 」



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