【多圖】NCT DREAM新輯再次為青春帶來安慰，新歌〈Smoothie〉空降冠軍

NCT DREAM（Mark、仁俊、Jeno、楷燦、渽民、辰樂、志晟）昨（25）日發行了第五張迷你專輯《DREAM() SCAPE》，主打歌〈Smoothie〉隨即取得好成績。

《DREAM() SCAPE》是張傳達NCT DREAM擺脫因黑暗和艱難變得麻木的現實尋找夢想，包含著要給同一時代青春們帶來共鳴與溫暖安慰及支持的訊息。隊長Mark在發表記者會上提到以往NCT DREAM是帶給大家夢想和療癒，而這次特別要帶給沒有夢想的青春們慰藉，成員Jeno則解釋專輯中括號()的意思，表示()代表「擺脫」，從某個角度看起來像門，是逃離夢境的感覺。



主打歌〈Smoothie〉是首嘻哈舞曲，自信的表達出「世人對自己的冷漠視線以及對自己的負面情感，都要像『Smoothie』奶昔一樣磨碎喝掉」。歌曲MV公開24小時已達298萬點閱已將近300萬，且昨日音源發布不久便登上Melon HOT 100與Bugs冠軍位置。





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