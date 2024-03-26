【多圖】NCT DREAM新輯再次為青春帶來安慰，新歌〈Smoothie〉空降冠軍
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【多圖】NCT DREAM新輯再次為青春帶來安慰，新歌〈Smoothie〉空降冠軍

KPOP   2024年3月26日   星期二18:00   草莓  

（封面圖源：SM娛樂提供TVDaily、TVDaily）

NCT DREAM（Mark、仁俊、Jeno、楷燦、渽民、辰樂、志晟）昨（25）日發行了第五張迷你專輯《DREAM() SCAPE》，主打歌〈Smoothie〉隨即取得好成績。

（圖源：SM娛樂提供TVDaily）

《DREAM() SCAPE》是張傳達NCT DREAM擺脫因黑暗和艱難變得麻木的現實尋找夢想，包含著要給同一時代青春們帶來共鳴與溫暖安慰及支持的訊息。隊長Mark在發表記者會上提到以往NCT DREAM是帶給大家夢想和療癒，而這次特別要帶給沒有夢想的青春們慰藉，成員Jeno則解釋專輯中括號()的意思，表示()代表「擺脫」，從某個角度看起來像門，是逃離夢境的感覺。
NCT DREAM Mark（圖源：TVDaily）NCT DREAM Jeno（圖源：TVDaily）

主打歌〈Smoothie〉是首嘻哈舞曲，自信的表達出「世人對自己的冷漠視線以及對自己的負面情感，都要像『Smoothie』奶昔一樣磨碎喝掉」。歌曲MV公開24小時已達298萬點閱已將近300萬，且昨日音源發布不久便登上Melon HOT 100與Bugs冠軍位置。


*記者會相關影片：‎【影片】NCT DREAM全員西裝出席新輯記者會「帥到讓人窒息」！Mark逗趣戳仁俊臉

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NCT DREAM（圖源：TVDaily）NCT DREAM（圖源：TVDaily）NCT DREAM 仁俊（圖源：TVDaily）NCT DREAM 渽民（圖源：TVDaily）NCT DREAM 志晟（圖源：TVDaily）NCT DREAM 楷燦（圖源：TVDaily）NCT DREAM 辰樂（圖源：TVDaily）NCT DREAM Mark（圖源：TVDaily）NCT DREAM 仁俊（圖源：TVDaily）NCT DREAM Jeno（圖源：TVDaily）NCT DREAM 渽民（圖源：TVDaily）NCT DREAM 志晟（圖源：TVDaily）NCT DREAM 楷燦（圖源：TVDaily）NCT DREAM 辰樂（圖源：TVDaily）NCT DREAM 辰樂（圖源：TVDaily）NCT DREAM Mark戳仁俊臉頰（圖源：TVDaily）NCT DREAM Mark（圖源：TVDaily）NCT DREAM Mark（圖源：TVDaily）NCT DREAM Mark（圖源：TVDaily）

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