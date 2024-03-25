「每句台詞導演都嘆氣」！朱智勛拍攝《宮》心理陰影太嚴重，至今無法參加劇本圍讀

朱智勛近日做客音樂人鄭在炯的YT頻道「妖精在炯」，聊到當年拍出道作品《宮》時每念一句台詞都聽到導演歎氣聲，緊張到全身冒冷汗，即便過去二十年仍無法戰勝心理障礙。

朱智勛在2006年劇集《宮—野蠻王妃》飾演男一號皇太子而快速走紅，但因演技青澀表情有限，一度被觀眾吐槽是「面癱王子」。





節目中朱智勛回憶當時作為剛從模特轉型演員的24歲新人，一開始沒有勇氣接下男主角，是被導演黃仁雷勸說足足三週才決定出演。 當時導演承諾「相信我、跟我來就好」，朱智勛以為他會給自己鼓勵，不料竟截然相反。

第一次劇本圍讀要讀8集劇本，現場有150位演職人員，包括金惠子等大前輩在內。朱智勛才讀第一句台詞「哦，你好」就聽到導演嘆氣，之後每逢朱智勛讀台詞導演都會嘆氣，持續了整整10個小時。



朱智勛：「當時不斷冒冷汗，那份記憶……直到現在都無法再參加劇本圍讀。 」



朱智勛表示當時的行業文化就是這樣，導演的施壓算是一種演技培訓，最終也給他很多幫助。只是訓練方式實在太強硬，用他的話說堪比美國特種部隊海豹部隊XD

很多網友為朱智勛鳴不平，認為他明明自知實力不夠早就辭演，導演卻硬要叫他來，來了又一直嘆氣，做法實在很過分，難怪朱智勛會出現心理創傷：「想想都覺得窒息」「太傷自尊」「即便很會演戲的人也不知道該如何演了」「在那麼多前輩演員面前這樣，10小時簡直是地獄」「 看拍攝花絮就會懂，導演確實有點……」……



此外，朱智勛和韓孝周主演的Disney+全新劇集《支配物種》將於4月10日上線公開。科幻驚悚劇《支配物種》講述生物科技企業FB開創了人工培植肉代替動物肉的新時代，企業代表與蓄意接近她的退役軍人兼保鏢被捲入神秘命案，對背後真相展開調查。



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