【韓網熱帖】別和醜男談戀愛（feat. （G）I-DLE薇娟）

近段時間韓娛圈戀情頻發，每一次曝光都令粉絲震驚。

Theqoo上公開了一則名為「求你別和醜男談戀愛」的文章爆紅，主人公則是人氣女團（G）I-DLE的薇娟，她在線上粉絲會上和粉絲互動，一名女粉絲拿著寫滿字的大字報讓薇娟讀，上面寫著「求你千萬別和醜男談戀愛」，說完之後薇娟都忍不住笑了出來，粉絲又一次叮囑「別和醜男交往哦」， 薇娟也連連答應「okok」！



아 오늘 미연이 영통 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 개웃기네ㅠㅠㅠㅠㅠ 팬이 들고있는 메세지봐 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/5tY7qSYkn5 — 하키 (@summer_kiii) March 24, 2024

這一幕很快就在theqoo上傳播開來，粉絲和網友紛紛表示：

1. 薇娟的反應好可愛，不過，真的別談哦

2. 無論是粉絲的話還是薇娟的反應，都是真心啊

3. 粉絲是外國人吧，看來最近韓娛圈戀情波及很廣啊

4. 哈哈哈哈哈哈，一定是受到了韓韶禧戀情的打擊

5. 我覺得薇娟眼光應該蠻高的，完全不擔心

6. 聽說薇娟的理想型是性轉版的自己

7. 你這樣說我就安心了

8. 有什麼可笑的？ 平時對外貌和身材指指點點就會引發爭議，這件事情為什麼你們就會覺得很搞笑呢，無法理解

9. 樓上的，難道要讓薇娟對粉絲很嚴肅才對嗎？讓她教育粉絲不要以貌取人???當然一笑帶過才對啊

10. 薇娟都笑了，大家都一笑了之吧，又沒有特別指向誰很醜

11. 站在粉絲的立場看，人本來就是形形色色的，找個醜的當然不如找個帥的了

12. 讓美女找帥哥談戀愛是這麼值得讓你們生氣的事情嗎？你覺得不搞笑出去不就完了，這裡又沒指名道姓說誰醜，那位粉絲也沒說醜男有罪

13. 不能更同意了！！！！你可以談戀愛啊，但千萬別找醜男

14. 在這個帖子下面發瘋的人其實自己就是醜男吧

15. 真心求你們了，包括薇娟在內的所有女愛豆一定要擦亮眼睛啊

16. 一句話就能看出粉絲懇切的心情，薇娟也秒懂，粉絲是真心的，薇娟也是真心的

17. 薇娟可是團內公認的眼光高，理想型是完美男，可能不會看上醜男的

18. 帥哥沒用，但醜男更沒用啊

19. 內在是內在，但外在也要看啊，求你們一定要理解粉絲懇切的心情

20. 這就算以貌取人了？你對職業好、聰明的人說千萬別和傻子結婚，那算是以學歷取人了？？這根本不是外貌至上主義啊

21. 男愛豆從一開始就絕對不會和醜女交往的好嘛，怎麼放在女愛豆身上就這麼多人罵

22. 很多女粉對愛豆都有一種自我依託的意識在裡面，哪怕我和醜男談戀愛了，也希望姊姊可以找個超級大帥哥

原文：https://theqoo.net/square/3155024967

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