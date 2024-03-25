《淚之女王》金秀賢模仿《三流之路》金智媛名台詞原來是即興演出：就是為了致敬她

拍攝到這一幕時，金秀賢是怎麼靈機一動聯動了金智媛的舊劇經典台詞了呢？

金秀賢和金智媛主演的《淚之女王》火熱上檔中，才播出4集收視率就突破了10%，逼近13%，輕鬆搞笑中又帶著虐戀與感動，牽動了無數觀眾的心。

前幾日，劇組公開了《淚之女王》1、2集的幕後花絮，白賢祐（金秀賢 飾）醉酒向金陽基（文太裕 飾）哭訴憋屈入贅生活的場景將劇情推向了一個小高潮，完全按照導演的要求演出了已婚男的窩囊、無奈的形象。喝醉了的白賢祐嘟囔著嘴說「我喝醉了真的很可愛，不能回去，龍頭里梨樹家的小兒子天生可愛，這是基礎配置，我生出來就是這樣。 」尤其是說到那句「我生出來就是這樣」時，還配合著晚彎起胳膊將雙手插在腋下。



該場景瞬間讓人想到了金智媛前幾年在《三流之路》中的台詞和畫面，愛羅（金智媛 飾）在多年的好友東萬（朴敘俊 飾）面前也是如此撒嬌，夾著嗓子說自己是天生可愛，而不是裝可愛。 金秀賢是在新劇裡致敬搭檔金智媛。



나예쁜척하면재수없지

근데나도진짜곤란하다

나는예쁜척하는게아니라

그냥예쁘게태어난건데



최애라 애교 김지원 말고 다른 누가하면

네 그러세요 그럼 이반응밖에안나오는데

이 영상은 알고계셔서다행이에요우땨땨하게되ㅜㅜ pic.twitter.com/bMbRGZwLw7 — 상상 (@imagine__Drama) December 8, 2023

而這一切都並非劇本要求，而是金秀賢根據現場拍攝即興演出，看得導演也讚不絕口，表示：「我就知道你會這樣演，是為了演這齣戲才不停確認角度的吧。 」逗得全場哈哈大笑，金秀賢也羞赧地承認道：「就是為了致敬金智媛。 」。

得知這場精彩戲份是即興演出之後，觀眾和網友們紛紛表示：「他好會演」、「演員們的演技太棒了，讓人很入戲」、「他一演出來我就立即想到了《三流之路》」等。



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