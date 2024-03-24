《破墓》觀影人次破千萬僅用32天！2024首部「千萬韓影」誕生，主演大合照李到晛「紙片人」出席

根據發行公司Showbox消息，《破墓》累計觀影人次在今日（3月24日）上午突破了一千萬人，成為今年首部「千萬電影」。

《破墓》自上月22日在韓上映以來每一天都是票房第一，28日上映的好萊塢大片《沙丘2》亦沒能搶過風頭，上映僅32天就達成千萬壯舉。主演團隊公開合照感謝觀眾支持，正在服兵役的李到晛以紙片人形式出席，墓地造型蛋糕十分搶鏡。



《破墓》是韓國第32部達到千萬觀眾的影片，僅考慮韓國電影則是第23部。 自新冠疫情以來，是《犯罪都市2》《阿凡達：水之道》《犯罪都市3》《首爾之春》後第5部千萬電影。



神秘奇幻電影《破墓》融合傳統風水地理和巫術信仰，講述風水師相德（崔岷植 飾）、葬儀師榮根（柳海真 飾）、巫女花林（金高銀 飾）和鳳吉（李度賢飾）在接受高額報酬為富人家族祖墳移葬時發生的奇異事件。



這是第一次有探討惡靈等超自然現象的神秘學電影成功突破千萬觀眾。 導演張載玄憑《黑祭司》和《娑婆訶》被譽為開創韓式神秘學電影（K-Occult）的先驅，如今《破墓》大獲成功，再次奠定他在該類型領域的地位。

《破墓》是崔岷植繼《鳴梁：怒海交鋒》後第二部千萬電影，柳海真繼《王的男人》《辣手警探》《我只是個計程車司機》後第四部千萬電影，對金高銀和李到晛而言則是第一部，亦是李到晛的電影首秀。





《破墓》上映時間選擇了相對冷門的2月，這也是罕見的情況。 史上只有一部2月上映的千萬電影，即2004年的《太極旗飄揚》。繼去年11月《首爾之春》后再次有冷門時期上映作品打破紀錄，有評價稱影院的熱門規律已被打破。

《破墓》的最終觀眾人數也備受關注。 《首爾之春》最終觀眾人數為1300萬、位居歷代第9，《破墓》能否超越這一成績值得關註。



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