横跨16集穿越25年的命案……《财阀X刑警》结局前夕终於真相大白（EP.15）

《财阀刑警》今晚迈入结局，昨晚（22）日播出的第15集终於揭晓本剧最大谜底。（以下涉及剧透）

陈利手（安普贤饰演）刚见完父亲陈明铁（张铉诚饰演），陈明铁便因过量安眠药过世，他与哥哥陈胜主（郭时阳饰演）不得不打起精神替父亲准备后事，以及汉水集团接任事宜。不过，陈利手对集团完全无心，因为联想到母亲金善伶（李诗雅饰演）之死，完全无法放下这两起相差25年却如此相似的命案。



陈利手找上替他催眠使他失忆的医师，终於想起记忆――25年那天曹僖慈（全惠珍饰演）曾来过家里。重案一组每个人都奔波於寻找真相，由於毫无物证，只能从「最大获益者」调查起，锁定的人便是曹僖慈与陈胜主母子俩。



陈利手向陈胜主说起25年前母亲死亡那天，曹僖慈曾来到家里对母亲施暴。陈胜主转身就去质问曹僖慈那天是否到过利手家里，令人发指的是，换妈妈质疑他是否他对陈明铁下手。是，陈胜主杀害了陈明铁，他对曹僖慈说：「这不是你想要的吗？」



陈明铁顺利就职会长，即便从重案一组、崔秘书（金明秀饰演）到陈利手都对他有所怀疑。今晚播出的最后一集，重案一组该如何逮人呢？若顺利逮住陈胜主，那么会长谁当？不是还有‎《财阀X刑警2》‎吗？预告更惊悚地指出25年前其实有采到无名指纹，当年负责此案的蔷贤（朴智贤饰演）爸李亨准（权海骁饰演），惊觉该指纹可能是没能被指纹建档的未成年人，陈利手也质问了陈胜主当天是否见过他妈，崩溃以枪指著他――



观众看完此集，纷纷在网路上如NAVER TV留言，表示「（陈胜主）太善良了果然很可疑」、「结果是妈妈害了儿子」、「鸡皮疙瘩……虽然料想到了，但没想到会把爸爸当成目标……」、「虽然不喜欢陈胜主，但郭时阳演得很好，和《致命目击》（电影，又译目击者）一样反派都演得很好」、「郭时阳没有选别的作品反而选了这部，似乎是正确的选择」、「《红天机》朱香大君来到现代澈底黑化」……多在讨论剧情或称赞郭时阳的演技，不过也有负面留言认为反派太显而易见、结局太好猜。

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