《淚之女王》主演金秀賢、金智媛、朴成焄分享I人的壓力消除法：火懵、水懵、KTV伴奏懵

大家有什麼放鬆精神的秘訣呢？小編最近看這三位的顏值和演技就感覺很療愈XD

最近《淚之女王》三位主演金秀賢、金智媛、朴成焄一起做客諧星張度練的談話網綜《Salon Drip 2》，包括MC在內四個人居然全都是I人（內向型），笑著調侃當下場合讓大家很有壓力，順勢交流消除壓力的方法。



朴成焄表示自己的方法是「火懵」，即打開篝火影片，呆呆看著竄動的火苗來放鬆因拍攝緊張的身心。 但親自去露營就算了，因為太麻煩，哪裡都沒有家舒服XD（*韓文「發呆」的讀音很像中文的「懵」」



金秀賢會在心思煩亂時邊淋浴邊放空，可以稱為「水懵」XD



金智媛更簡單，直接躺在沙發看著天花板發呆充電，一邊感歎：「今天真不容易啊...」



或者獨自一人去KTV，但主要不是唱歌而是聽伴奏！金智媛說即便是內向型人偶爾也需要喧鬧嘈雜的環境，但又不想要很多人，而一個人的話連唱一兩首就累了，剩下時間乾脆坐下來感受被音樂包圍，是在家戴耳機無法代替的感受。 金秀賢：「是伴奏懵啊！」XD



此外，金秀賢、金智媛、朴成焄主演的《淚之女王》韓國本土收視率已突破13%，觀眾口碑也節節高升，每週六日通過Netflix獨家更新。



▽三位I人的壓力消除法讓同為I人的小編也很有共鳴！大家有什麼獨家秘訣呢？歡迎留言分享討論哦~



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