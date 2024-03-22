BLACKPINK續約金上看400億韓元，成員人均數十億！YG：全新團體活動籌備中

今日（3月22日）據韓國金融監督院電子公示系統，YG娛樂在去年以「無形資產專屬合約金」獲得了約412億韓元，推測大部份是用於與BLACKPINK續約，對應每位成員的投資金額高達數十億。

上市娛樂公司通常會先將藝人專屬合約金列為「無形資產」，然後按合約期限採用「定額法」（每年計提一定金額）將其確認為費用。

YG娛樂表示去年除了續簽BLACKPINK團體活動合約之外，也新簽和續簽了很多其他的IP，412億並非全部都是BLACKPINK續約金。 不過業內人士仍認為大部份都是投資給BLACKPINK，鑒於有消息稱單人續約金未超過100億，推測每位成員的個人續約金額應在數十億韓元。



BLACKPINK四位成員均未與YG續簽個人合約，其中Jennie、Lisa、Jisoo已成立個人工作室，Rosé也正在積極籌備。 YG花大價錢續簽團體合約，想必已對未來活動有充足計畫和信心，內部人士透露已經在做準備：「4月BABYMONSTER正式出道展開積極活動，TREASURE計畫將活動舞台從日本擴展至亞洲，BLACKPINK的團體活動計畫也在準備中。 」









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