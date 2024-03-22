BTS V 金泰亨雖然在當兵中！但新歌〈FRI(END)S〉照樣拿下了音樂節目的冠軍一位

恭喜 V 的新歌〈FRI(END)S〉拿下了初一位冠軍！這支影片的三部明星MV Reaction（反應影片）都很有趣，大家都看過了嗎？

目前正在服兵役的防彈少年團成員 V（金泰亨）憑藉出人意料的新歌在 Mnet 音樂榜單節目《M Countdown》中獲得了第一名。



昨天播出的《M Countdown》中，人氣女團 TWICE 和 V 作為一位候補展開了對決的場面，TWICE 的〈ONE SPARK〉以總分5169分排在第二，V 的〈FRI(END)S〉以總分7950分排名第一，粉絲們也為這首歌曲的初一位而感到相當開心～。



此外，V 新歌也推出了多位明星看 MV 反應的影片，引發了熱烈討論，大家不同的感想和直覺反應，為這首歌曲增添了不少色彩。（記得可以看起中字觀賞）



▼明星看 MV 影片的反應一，參與者製作人羅暎錫PD、演員成東鎰、李政宰、廉晶雅，以及人氣女團 LE SSERAFIM。



▼明星看 MV 影片的反應二，參與者：演藝圈好友團 Wooga Family 的演員崔宇植、朴炯植、朴敘俊。



▼明星看 MV 影片的反應三，參與者：IU、音樂作詞家金伊娜、演員李陣郁、TXT、NewJeans、TWS。



大家又是如何解析這支MV的劇情呢？



▼〈FRI(END)S〉LIVE 表演影片：



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