BLACKPINK续约金上看400亿韩元，成员人均数十亿！YG：全新团体活动筹备中

今日（3月22日）据韩国金融监督院电子公示系统，YG娱乐在去年以「无形资产专属合约金」获得了约412亿韩元，推测大部份是用於与BLACKPINK续约，对应每位成员的投资金额高达数十亿。

上市娱乐公司通常会先将艺人专属合约金列为「无形资产」，然后按合约期限采用「定额法」（每年计提一定金额）将其确认为费用。

YG娱乐表示去年除了续签BLACKPINK团体活动合约之外，也新签和续签了很多其他的IP，412亿并非全部都是BLACKPINK续约金。 不过业内人士仍认为大部份都是投资给BLACKPINK，鉴於有消息称单人续约金未超过100亿，推测每位成员的个人续约金额应在数十亿韩元。



BLACKPINK四位成员均未与YG续签个人合约，其中Jennie、Lisa、Jisoo已成立个人工作室，Rosé也正在积极筹备。 YG花大价钱续签团体合约，想必已对未来活动有充足计画和信心，内部人士透露已经在做准备：「4月BABYMONSTER正式出道展开积极活动，TREASURE计画将活动舞台从日本扩展至亚洲，BLACKPINK的团体活动计画也在准备中。 」









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