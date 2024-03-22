雖然點歌失敗了...但沒關係還有合照！金秀賢曬與IU友情照，從《Dream High》開始兩人已經認識13年！

金秀賢21日在自己的 IG 上與 IU（李知恩）的合照，照片中兩人並排站著，面帶微笑地看著鏡頭。

金秀賢在本月初去參加 IU 的首爾場演唱會，當時他雖然沒有作爲嘉賓登上舞台，但是到演唱會的消息傳開後，成爲熱門話題。特別是... IU 在第二次安可開放粉絲點歌時，金秀賢還狂喊〈只有我不知道的故事（Only I Didn't Know）〉，甚至還喊到破音 XD



雖然點歌沒有成功，但還是有合照呀！兩人的合照公開，也讓網友紛紛表示：「聽到〈只有我不知道的故事〉了嗎」、「太棒了！IU 和金秀賢再一起拍電視劇吧」、「是森動和必淑」、「哇～金秀賢去過很多次 IU Con，好像第一次看到待機室的合照」、「暈，兩個人好久沒合照了」、「再一起拍部作品，還想再看一次」、「爲什麼現在看到金秀賢就覺得好笑」、「兩人快點以愛情劇重逢」、「太可愛了」等等

（＊相關新聞：IU演唱會安可開放粉絲點歌！有位男飯「吶喊到破音」 真實身份竟然是金秀賢，影片曝光讓網友笑翻 XD）

兩人在2011年合作《Dream High》而成為好友，2015年再次合作《製作人的那些事》，一直維持著好友情，2019年金秀賢還特別出演 IU 主演的《德魯納酒店》。另外，金秀賢主演的《淚之女王》正在熱播中，IU 正在進行《2024 IU H.E.R》世界巡迴演唱會。



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