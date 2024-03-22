BTS V 金泰亨虽然在当兵中！但新歌〈FRI(END)S〉照样拿下了音乐节目的冠军一位

恭喜 V 的新歌〈FRI(END)S〉拿下了初一位冠军！这支影片的三部明星MV Reaction（反应影片）都很有趣，大家都看过了吗？

目前正在服兵役的防弹少年团成员 V（金泰亨）凭藉出人意料的新歌在 Mnet 音乐榜单节目《M Countdown》中获得了第一名。



昨天播出的《M Countdown》中，人气女团 TWICE 和 V 作为一位候补展开了对决的场面，TWICE 的〈ONE SPARK〉以总分5169分排在第二，V 的〈FRI(END)S〉以总分7950分排名第一，粉丝们也为这首歌曲的初一位而感到相当开心～。



此外，V 新歌也推出了多位明星看 MV 反应的影片，引发了热烈讨论，大家不同的感想和直觉反应，为这首歌曲增添了不少色彩。（记得可以看起中字观赏）



▼明星看 MV 影片的反应一，参与者制作人罗暎锡PD、演员成东镒、李政宰、廉晶雅，以及人气女团 LE SSERAFIM。



▼明星看 MV 影片的反应二，参与者：演艺圈好友团 Wooga Family 的演员崔宇植、朴炯植、朴叙俊。



▼明星看 MV 影片的反应三，参与者：IU、音乐作词家金伊娜、演员李阵郁、TXT、NewJeans、TWS。



大家又是如何解析这支MV的剧情呢？



▼〈FRI(END)S〉LIVE 表演影片：



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