虽然点歌失败了...但没关系还有合照！金秀贤晒与IU友情照，从《Dream High》开始两人已经认识13年！

金秀贤21日在自己的 IG 上与 IU（李知恩）的合照，照片中两人并排站著，面带微笑地看著镜头。

金秀贤在本月初去参加 IU 的首尔场演唱会，当时他虽然没有作爲嘉宾登上舞台，但是到演唱会的消息传开后，成爲热门话题。特别是... IU 在第二次安可开放粉丝点歌时，金秀贤还狂喊〈只有我不知道的故事（Only I Didn't Know）〉，甚至还喊到破音 XD



虽然点歌没有成功，但还是有合照呀！两人的合照公开，也让网友纷纷表示：「听到〈只有我不知道的故事〉了吗」、「太棒了！IU 和金秀贤再一起拍电视剧吧」、「是森动和必淑」、「哇～金秀贤去过很多次 IU Con，好像第一次看到待机室的合照」、「晕，两个人好久没合照了」、「再一起拍部作品，还想再看一次」、「爲什么现在看到金秀贤就觉得好笑」、「两人快点以爱情剧重逢」、「太可爱了」等等

（＊相关新闻：IU演唱会安可开放粉丝点歌！有位男饭「呐喊到破音」 真实身份竟然是金秀贤，影片曝光让网友笑翻 XD）

两人在2011年合作《Dream High》而成为好友，2015年再次合作《制作人的那些事》，一直维持著好友情，2019年金秀贤还特别出演 IU 主演的《德鲁纳酒店》。另外，金秀贤主演的《泪之女王》正在热播中，IU 正在进行《2024 IU H.E.R》世界巡回演唱会。



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