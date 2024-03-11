IU演唱會安可開放粉絲點歌！有位男飯「吶喊到破音」 真實身份竟然是金秀賢，影片曝光讓網友笑翻 XD

IU（李知恩）近日在首爾舉行《2024 IU H.E.R》演唱會，不少明星也都到場支持。

而 IU 演唱會的固定環節就是會在第二次安可開放現場粉絲點歌，因此會聽到許多粉絲努力（激動）地大喊著他們想聽的歌。近日，有位粉絲就分享一段演唱會影片，當中有位男生的吶喊聲就讓人印象深刻，當 IU 喊完「1、2、3」時，該名男生就會大喊〈只有我不知道的故事（Only I Didn't Know）〉，甚至還喊到破音 XD

該名男生的真實身份也被揭曉，就是金秀賢啦！他附近的粉絲還分享「金秀賢和我朋友在同一排，二次安可他也看完了，〈只有我不知道的故事〉喊得特別努力」、「第二次安可一直喊〈只有我不知道的故事〉喊到最後，還以為是狂粉哈哈哈哈，他還很認真唱了〈嘮叨〉」。



影片公開後也在韓網引發熱烈討論，網友：「音量怎麼回事嘿嘿嘿！下次來上岩演唱會的話，再喊出〈只有我不知道的故事〉吧」、「太搞笑了」、「不是...這種程度的話，就直接聯繫吧 哈哈哈」、「喜好和我一樣啊」、「誰聽都是金秀賢的聲音啊！發音絕了」、「IU 沒聽到的最搞笑」、「那麼懇切...竟然沒聽到，我都覺得很可惜」、「金秀賢這種程度的話，事先給 IU 發訊息或者打電話不就可以了嗎」、「無論如何都要聽這首歌的意志 哈哈哈」、「因爲時間差，趁著寂靜大喊大叫的樣子更搞笑」、「附近的粉絲怎麼忍住的」等等。



金秀賢和 IU 在2011年合作《Dream High》而成為好友，2013年再次合作《製作人》、2017年金秀賢友情出演 IU〈Ending Scene〉的 MV、2019年客串 IU 主演的《德魯納酒店》，他們也不時會互送咖啡車應援，感情相當深厚。



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