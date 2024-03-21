《淚之女王》人氣高漲，金秀賢有望再接新戲：積極考慮《秘密森林2》導演新作《Knock off》

今日據韓媒，金秀賢正在積極討論接演新劇《Knock off》，由《秘密森林2》導演朴鉉錫執導，引起關註。

《Knock off》是黑色喜劇類型，製作方是曾推出《戀慕》《地下菁英》（港譯：賭命為王）等作品的ARC Media，他們正在討論全球OTT平台的安排。 金秀賢曾在2021年主演Coupang Play原創劇《某一天》，有望再次通過OTT平臺與觀眾見面。



目前，金秀賢正在tvN周末劇《淚之女王》中飾演男主角白賢祐。 該劇講述Queens百貨店的繼承人洪海仁（金智媛 飾）與農村里長之子白賢祐（金秀賢 飾）結婚3年後面臨的危機，以及奇跡般重新開始的愛情故事。 這部劇是《來自星星的你》編劇朴智恩和金秀賢時隔10年再次合作，從選角階段就引起了廣泛關注。



《淚之女王》第4集全國家庭平均收視率達到13%，首都圈家庭瞬間最高收視率衝到15%，創下自身最高紀錄，亦在全國所有頻道同時段收視率位居第一。

此外，根據Netflix發佈的全球非英語部門排行榜（3月11日至17日），《淚之女王》在全球範圍內排名第三，與上周的第7名相比上升了4個位置。 此外，在日本Netflix電視節目榜單上，該劇也榮登第一，引起了熱議。



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