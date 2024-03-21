SHINee珉豪出演日本綜藝節目引發反對聲浪！SM：「明白大家的擔憂，僅出演一集」

SHINee珉豪將參與日本某綜藝節目的演出，但粉絲們表達出強烈的反對意見，原因是因為參與這個節目的危險性，讓SHINee粉絲們相當擔心。而珉豪所屬公司SM也對此做出回應，表示理解大家的擔心，僅參與一集的節目錄製。

SHINee珉豪傳出即將參與日本TBS的《最強運動男子首腦決戰2024》節目，但粉絲們擔心他的安全問題而表達反對意見，並認為以珉豪的知名度已在日本東京舉辦個人粉絲見面會等活動，作為演員也相當活躍，是否仍有需要冒著可能受傷的危險參與這類型的綜藝節目演出。



SM娛樂內負責SHINee的製作公司PRISM在昨日透過SHINee的官方社群媒體公開發表，表示粉絲們對於珉豪參與日本TBS的《最強運動男子首腦決戰2024》節目的錄影行程，所留言的眾多意見都已收到。也說明了選擇參加演出的原因。這次的節目將於日本黃金週的期間播出，有助於提升在當地的知名度，也對珉豪這樣身為歌手與演員的全方位藝人，在當地發展有很大幫助，因此PRISM與日本當地經紀公司與電視台進行了安全等多方面的深度考量後，決定參與演出。

珉豪即將參與的是4月16日進行的《最強運動男子首腦決戰2024》錄影，PRISM公司也強調，充分理解粉絲們的擔憂，也一定會在進行所有嚴密的安全檢查後，盡最大努力維護珉豪的安全，也期許珉豪日後能夠繼續在各領域中活躍，請大家多多體諒以及支持。

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