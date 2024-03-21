金在中曝唱錯歌詞有方法，遭前輩尹道賢喊「騙子」！褲檔爆開也有妙招

金在中主持的YouTube節目《在朋友》最新一集邀請到「韓國搖滾教父」、歌謠界大前輩YB樂團主唱尹道賢，兩人忘年之交的對話相當有趣。

先是「戀愛說」陷阱，金在中一如往常對來賓說自己正在戀愛，尹道賢直接愣住：「戀……戀愛？」聽金在中說戀愛對象是粉絲，尹道賢：「這孩子怎麼還是一樣？打起精神！」大前輩上當後訓斥金在中，讓現場人員都爆笑出聲。



最好笑的還是分享彼此舞台經驗。金在中問尹道賢唱錯歌詞怎麼辦，尹道賢很坦誠的說：「唱錯就唱錯，『對不起唱錯了』。」但金在中卻自爆自己會假裝麥克風壞掉，雖然對設備團隊很不好意思，尹道賢聽了失笑：「是騙子啊！真的是了不起的勇氣啊！我應該做不到，會很緊張……」



「哥，我們唱搖滾的人常常穿緊身褲嘛……」「感覺就是要問奇怪的問題……」金在中發問唱到途中褲檔裂開或褲子拉鍊掉下來怎麼辦，尹道賢坦承自己曾經拉鍊掉了，但不知情的他還把一隻腳抬起來跨在音響上，前排的觀眾都忙著遮眼，發現了之後才轉身拉拉鍊繼續表演。



金在中說自己拉鍊大概掉了10次有，尹道賢：「不是……那麼有錢的人怎麼不用好的拉鍊……」金在中繼續說自己的經驗：「抒情歌不知道，但很搖滾的歌，我會蹲下來搖擺，再轉過身順手拉起來。」尹道賢看了金在中示範嘖嘖稱奇，卻也忍不住說：「你在舞台上都在想這些嗎？」不過認證金在中的做法：「這很完美啊！」



兩人還看了彼此過去拍的廣告，完全在比「誰更糗」啊！不過除了這些，金在中還展現不少粉絲心及對搖滾的熱情，尾聲也受到前輩不一樣的啟發。

▼完整節目（金在中戀愛7:08起，忘詞和褲檔裂開18:49起）



▼最後來聽聽尹道賢寫給金在中的〈Now is Good〉，節目中提到的金在中蹲著演唱特別有fu的舞台



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