【韓網熱帖】鄭恩彩&金忠宰熱戀中，同歲CP誕生

女演員鄭恩彩正在戀愛中。

今日（21日），韓媒《體育朝鮮》獨家報導稱，金忠宰和鄭恩彩自去年以來一直在交往。 鄭恩彩所屬經紀公司相關人士表示：「金忠宰和鄭恩彩正在戀愛中，兩人感情不錯，正處於互相了解的階段。 」金忠宰和鄭恩彩都出生於1986年，去年7月鄭恩彩發佈了一張在金忠宰工作室拍攝的照片，最近她還在自己的IG STORY上發佈了金忠宰和熟人的照片。

金忠宰於2017年6月首次在綜藝節目《我獨自生活》中作為旗安84的後輩登場，當時他憑藉明星般的外貌和高大的身高受到了很多關注。

韓國網友評論：

1. 兩人居然同歲啊

2. 我很喜歡鄭恩彩，看了她的《安娜》，氣質很獨特

3. 她可是知三當三的人啊，而且是2次

4. 光看顏值的話，兩人還蠻般配的

5. 兩人超級配，為你們應援

6. 蠻好的，這次對方是未婚

7. 最近談戀愛的人還真多啊

8. 沒想到會在這裡看到金忠宰啊

9. 原來你不只是喜歡有婦之夫啊

10. 都說出軌只有零次和數次，當小三也是一樣，到底能不能改正啊？？

11. 當了兩次小三了，這次終於遇到了沒有老婆的男人，真幸運啊

12. 我知道鄭恩彩喜歡什麼樣的男人了，鹽系男

13. 啊，為什麼這樣啊，我覺得金忠宰還不錯啊

14. 經紀公司應該開心死了，終於不是當小三而是正常戀愛了

15. 他完全不在意對方的黑歷史啊

16. 他應該不知道吧，有很多網友也不知道她之前的事情吧

17. 如果知道舊情史還要繼續交往的話，說明是價值觀一致的人啊，看來要重新看待這男的了

18. 人是不會輕易改變的

19. 怎麼說呢，就是物以類聚人以群分吧

20. 金忠宰怎麼是這種人啊，這是道德問題啊，太讓人傷心了

原文：https://theqoo.net/square/3150306933

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