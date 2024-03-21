【韩网热帖】郑恩彩&金忠宰热恋中，同岁CP诞生

女演员郑恩彩正在恋爱中。

今日（21日），韩媒《体育朝鲜》独家报导称，金忠宰和郑恩彩自去年以来一直在交往。 郑恩彩所属经纪公司相关人士表示：「金忠宰和郑恩彩正在恋爱中，两人感情不错，正处於互相了解的阶段。 」金忠宰和郑恩彩都出生於1986年，去年7月郑恩彩发布了一张在金忠宰工作室拍摄的照片，最近她还在自己的IG STORY上发布了金忠宰和熟人的照片。

金忠宰於2017年6月首次在综艺节目《我独自生活》中作为旗安84的后辈登场，当时他凭藉明星般的外貌和高大的身高受到了很多关注。

韩国网友评论：

1. 两人居然同岁啊

2. 我很喜欢郑恩彩，看了她的《安娜》，气质很独特

3. 她可是知三当三的人啊，而且是2次

4. 光看颜值的话，两人还蛮般配的

5. 两人超级配，为你们应援

6. 蛮好的，这次对方是未婚

7. 最近谈恋爱的人还真多啊

8. 没想到会在这里看到金忠宰啊

9. 原来你不只是喜欢有妇之夫啊

10. 都说出轨只有零次和数次，当小三也是一样，到底能不能改正啊？？

11. 当了两次小三了，这次终於遇到了没有老婆的男人，真幸运啊

12. 我知道郑恩彩喜欢什么样的男人了，盐系男

13. 啊，为什么这样啊，我觉得金忠宰还不错啊

14. 经纪公司应该开心死了，终於不是当小三而是正常恋爱了

15. 他完全不在意对方的黑历史啊

16. 他应该不知道吧，有很多网友也不知道她之前的事情吧

17. 如果知道旧情史还要继续交往的话，说明是价值观一致的人啊，看来要重新看待这男的了

18. 人是不会轻易改变的

19. 怎么说呢，就是物以类聚人以群分吧

20. 金忠宰怎么是这种人啊，这是道德问题啊，太让人伤心了

原文：https://theqoo.net/square/3150306933

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