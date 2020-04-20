又一個現實版《夫妻的世界》！《The King》「女總理」鄭恩彩出軌歌手鄭俊日，不知已婚VS她知道

年度出軌大戲《夫妻的世界》看得觀眾們欲罷不能，沒想到現實生活比電視劇還要精彩。
據韓媒爆料，女演員鄭恩彩10年前與歌手鄭俊日交往，而當時男方是已婚身份，兩人實際上是出軌男女。 詳情是這樣的，當時因鄭恩彩進經常去看鄭俊日的演唱會，使得鄭俊日的粉絲都把她當做是鄭的女友，只認為兩人沒有公開戀情而已，交往是既定事實。 誰知沒過多久鄭俊日的粉絲官咖上驚爆揭露文，鄭俊日竟已婚，且因女人問題向妻子提出離婚。 而據鄭俊日的妻子爆料，她於2006年初和鄭俊日交往，在2009年末的時候知道了他出軌的事實。
由於鄭俊日交往到結婚都是偷偷來，並未公開，離婚消息爆出前不少人都被蒙在鼓裡。 時隔10年鄭恩彩插足他人婚姻的新聞爆出後，引發了不小的爭議，對此鄭恩彩的經紀公司回應：「鄭恩彩也是受害者，因為她不知道對方有家庭」。 不過，哪怕是她不知情地成為了小三，導致鄭俊日婚姻破裂卻是也是事實。哪知鄭恩彩的說法很快就被打臉，鄭俊日方面直言：「當時鄭恩彩知道鄭俊日是有婦之夫，說不知道已婚根本不像話」。
此外，鄭恩彩因電視劇《鬼客：The Guest》打開知名度，在正在熱播的李敏鎬和金高銀主演的新劇《The King：永遠的君主》中飾演女總理一角。
「圖：NATE NEWS、《The King》」
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