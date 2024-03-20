攻佔Netflix完成後下一站Disney+！李政宰為韓國演員加入星戰系列第一人！《侍者》預告公開

作為首位進入Disney+《星際大戰》作品系列的韓國演員，李政宰的全新造型帶來強烈的存在感。20日Disney+公布了原創系列《侍者》預告影片，李政宰以傳說中的JEDI「Master Soul」造型登場訴說旁白，引發觀眾期待。

預告中，Master Soul引導著坐在地上的年幼弟子們說：「閉上眼睛，眼睛所看見的有時候是謊言，不能盡信。」為觀眾帶來緊張感。接下來的畫面中，也暗示著正在發生史無前例的JEDI連鎖殺人事件，想要追查事件真相的Master Soul，對於銀河系的黑暗面產生了好奇心。李政宰飾演的Master Soul也有不少揮舞光劍的戰鬥場面，作為首位加入星際大戰系列的韓國演員，令全球觀眾們相當關注。



李政宰在2022年9月即傳出被選為《侍者》的主演之一，也參與了2023年4月在英國倫敦所舉辦的星戰大戰名人賽活動，表示自己將飾演其中一位JEDI絕地大師，也表示自己第一次握住光劍的時候，心中相當激動。李政宰拍攝過許多類型電影，其中動作場面對他更是不陌生，所以也讓觀眾們對於這位全新的JEDI大師更為期待。《侍者》預計將於6月5日透過Disney+公開兩集。



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