结局倒数！《财阀X刑警》陈利手招牌油头消失，不当「财阀刑警」了ㅠㅠ？（EP.13-14）

安普贤、朴智贤主演、SBS与Disney+联播的《财阀X刑警》，上周播出最新集数，安普贤饰演的财阀刑警陈利手，遭遇了职涯甚至是人生最大危机，为结局增添紧张与悬疑，两集收视落在8.3%、9.8%，下周结局有望再突破二位数字。

两集情节，陈明铁（张铉诚饰演）家中竟出现一具尸体，死者为韩大勋，他是负伤爬进陈明铁家中坠地失血而死。陈明铁妻曹僖慈（全惠珍饰演）、陈胜主（郭时阳饰演）到崔秘书（金明秀饰演）全都没有对陈利手说实话。陈胜主一度成为嫌疑人，不过凶手仍指向两名杀手，教唆者也是别人，而这让李蔷贤（朴智贤饰演）、朴准永（姜相准饰演）及陈利手都觉得心里一股抑郁。



直到，陈利手拿到了韩大勋生前的物品――陈胜主从小到大的照片。原来，韩大勋是陈胜主的生父，陈明铁、曹僖慈与崔秘书似乎都知情，而韩大勋正是因为想告诉陈胜主实情，才会被曹僖慈教唆杀害，后来才知晓一切的陈胜主，悲伤、无奈的替曹僖慈收拾残局。



陈明铁最终取消参选，陈利手也决定在「财阀」与「刑警」间做选择，没有举报曹僖慈倒是向李蔷贤提辞职。陈利手在家中找到了关於母亲之死的真相，找上陈明铁谈话，殊不知那是陈利手最后一次和父亲谈话了，陈明铁和母亲死亡的样子如出一辙，都被营造成服药过量自尽。



本周将是结局周，第15集预告，陈利手将杀害父母都凶手都指向曹僖慈，他再次找上替他催眠的医师要寻回所有记忆，另一边陈胜主将上任会长掌管汉水集团，陈利手告诉陈胜主他会「做下去」。



虽尚未知结局陈利手会继续当「财阀刑警」还是回去接手汉水集团只当财阀，但电视台SBS昨（18）日已宣布会拍摄第二季，编剧已在著手撰写剧本，因此陈利手很有可能会回到重案一组回归「财阀刑警」。

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