男團NUEST出身姜東昊 4月20日台北演唱會 「2024 BAEKHO MINI CONCERT <BAEKHoney DAY> FINAL IN TAIPEI」

韓國男團NU’EST出身，現為SOLO歌手的姜東昊BAEKHO白虎，將於4月20日在Zepp New Taipei舉行當兵前最後一場台北演唱會「2024 BAEKHO MINI CONCERT FINAL IN TAIPEI」。

在韓國歌唱綜藝節目中展現穩健唱功與超凡的才華，不僅在演唱方面備受肯定，同時也因反轉魅力征服更多粉絲，近期在選秀節目《Build Up：美聲男團生存戰》中擔任評審的白虎，去年發行數位單曲「Elevator」，是翻唱1995年JYP的同名歌曲，重新詮釋的白虎風格得到許多讚賞，更在MV中展現出性感舞蹈與精實的完美身材。

每次來台都會獻唱中文歌的白虎，讓人期待這次是否也有準備特別的驚喜歌曲，今年(2024年)就要入伍當兵的白虎，這次演唱會是他入伍前最後一次在台北的演出，有粉絲表示「這場沒看到，至少要再等2年！」喜歡白虎的dOnO(粉絲名)們，趕快把握機會一起留下美好回憶。此次票價分別為5,500/3,800全區對號座，門票將在本週三(3月20日)18：30於全台7-11 ibon 機台及 ibon售票系統啟售，全場粉絲都以一元加購近距離歡送、限定小卡及dOnO專屬禮，想知道更多福利及相關訊息，請持續關注D-SHOW官方Facebook及Instagram！

2024 BAEKHO MINI CONCERT FINAL IN TAIPEI

演出日期：2024年4月20日（六）18:00

演出地點：Zepp New Taipei (新莊宏匯廣場)

演出場地地址：新北市新莊區新北大道四段3號8樓

啟售時間 : 2024年03月20日（三）18 :30

售票系統 : 全台7-11 ibon 機台及 ibon 網站

售票網站 : ibon售票系統 (https://ibontw.com/2024_BAEKHO)

一元粉絲福利加購 : 簽名小卡 / 簽名會 / 簽名拍立得 / dOnO限定套組 (粉絲歡送、限定小卡、dOnO專屬禮)

票價：A區$5,500/ B區$3,800 (全區對號入座)

主辦單位：D-SHOW / 日出娛樂

協辦單位：中創演藝 / idol

經紀公司：PLEDIS Entertainment

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