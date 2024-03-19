男团NUEST出身姜东昊 4月20日台北演唱会 「2024 BAEKHO MINI CONCERT <BAEKHoney DAY> FINAL IN TAIPEI」

韩国男团NU’EST出身，现为SOLO歌手的姜东昊BAEKHO白虎，将於4月20日在Zepp New Taipei举行当兵前最后一场台北演唱会「2024 BAEKHO MINI CONCERT FINAL IN TAIPEI」。

在韩国歌唱综艺节目中展现稳健唱功与超凡的才华，不仅在演唱方面备受肯定，同时也因反转魅力征服更多粉丝，近期在选秀节目《Build Up：美声男团生存战》中担任评审的白虎，去年发行数位单曲「Elevator」，是翻唱1995年JYP的同名歌曲，重新诠释的白虎风格得到许多赞赏，更在MV中展现出性感舞蹈与精实的完美身材。

每次来台都会献唱中文歌的白虎，让人期待这次是否也有准备特别的惊喜歌曲，今年(2024年)就要入伍当兵的白虎，这次演唱会是他入伍前最后一次在台北的演出，有粉丝表示「这场没看到，至少要再等2年！」喜欢白虎的dOnO(粉丝名)们，赶快把握机会一起留下美好回忆。此次票价分别为5,500/3,800全区对号座，门票将在本周三(3月20日)18：30於全台7-11 ibon 机台及 ibon售票系统启售，全场粉丝都以一元加购近距离欢送、限定小卡及dOnO专属礼，想知道更多福利及相关讯息，请持续关注D-SHOW官方Facebook及Instagram！

2024 BAEKHO MINI CONCERT FINAL IN TAIPEI

演出日期：2024年4月20日（六）18:00

演出地点：Zepp New Taipei (新庄宏汇广场)

演出场地地址：新北市新庄区新北大道四段3号8楼

启售时间 : 2024年03月20日（三）18 :30

售票系统 : 全台7-11 ibon 机台及 ibon 网站

售票网站 : ibon售票系统 (https://ibontw.com/2024_BAEKHO)

一元粉丝福利加购 : 签名小卡 / 签名会 / 签名拍立得 / dOnO限定套组 (粉丝欢送、限定小卡、dOnO专属礼)

票价：A区$5,500/ B区$3,800 (全区对号入座)

主办单位：D-SHOW / 日出娱乐

协办单位：中创演艺 / idol

经纪公司：PLEDIS Entertainment

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