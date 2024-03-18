【多圖】金荷娜、延玗臻、張勝祖驚悚愛情劇《抓住你的衣領》今首播，你站哪對CP？

KBS 2TV全新月火劇《抓住你的衣領》今晚（18日）將開播，下午舉行了製作發表會，導演李鎬與主演金荷娜、延玗臻（延宇振）、張勝祖均出席。

《抓住你的衣領》是部「追蹤愛情驚悚劇」，改編自曾獲「2020年地表最大募集展」網路小說懸疑類大賞的NAVER同名網路小說，講述抓住壞人衣領的記者和替壞人戴上手銬的重案組刑警，一同追蹤接連發生的殺人事件並捲入巨大漩渦的愛情故事。



金荷娜飾演王牌記者「徐貞媛」，張勝祖飾演她的富二代小說家丈夫「薛宇宰」，延玗臻飾演她的刑警前男友「金泰憲」，劇裡金荷娜會捲入張勝祖情婦的死亡案件，和延玗臻一同調查真相。先前官方發布海報，其中一組三主演躺在床上「曖昧流動」即引發一些討論，有網友留言因此引發了好奇心，也有網友稱讚三名演員的顏值搭在一起絕了。



據‎《TVDaily》報導，發布會上金荷娜表示原先對於「追蹤愛情驚悚劇」很陌生，但看完劇本後覺得定位非常準確，劇情在追蹤和採訪案件上很緊湊，三主演的關係也很緊密；延玗臻透露劇情最大看點，是隨著案件出現與陷入，愛情的部分會跟著越來越濃厚，在細微的感情上都下了功夫；張勝祖則說：「每個角色獨有的愛情方式製造出事件，接二連三發展到最後，故事結構本身就是看點。」



另外，《抓住你的衣領》是金荷娜自2016年與李相侖主演《通往機場的路》後，時隔8年再接演KBS電視劇，她表示8年前的回憶很美好，希望這次作品也能受到大家喜愛，不過由於劇名可能會和其他作品有所重疊，不太好搜尋到，因此有所壓力，但透露自己在拍攝現場時都很開心，很久沒有懷著如此激動的心情拍攝作品了。



現場有記者提到相似類型正在播出的劇《美好世界》（金南珠與車銀優主演），金荷娜並不擔心和其競爭，反倒說兩部作品其實擁不同色彩，《抓住你的衣領》有自己的特點，「（兩部）播出星期和時間不同，希望大家收視率都能超過二位數字，讓電視劇市場更加多彩多姿」。



《抓住你的衣領》將從今日起，每週一二晚間10點10分於韓國KBS 2TV首播，香港觀眾深夜可於「黃Viu」收看。

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