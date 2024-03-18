【多图】金荷娜、延玗臻、张胜祖惊悚爱情剧《抓住你的衣领》今首播，你站哪对CP？

KBS 2TV全新月火剧《抓住你的衣领》今晚（18日）将开播，下午举行了制作发表会，导演李镐与主演金荷娜、延玗臻（延宇振）、张胜祖均出席。

《抓住你的衣领》是部「追踪爱情惊悚剧」，改编自曾获「2020年地表最大募集展」网路小说悬疑类大赏的NAVER同名网路小说，讲述抓住坏人衣领的记者和替坏人戴上手铐的重案组刑警，一同追踪接连发生的杀人事件并卷入巨大漩涡的爱情故事。



金荷娜饰演王牌记者「徐贞媛」，张胜祖饰演她的富二代小说家丈夫「薛宇宰」，延玗臻饰演她的刑警前男友「金泰宪」，剧里金荷娜会卷入张胜祖情妇的死亡案件，和延玗臻一同调查真相。先前官方发布海报，其中一组三主演躺在床上「暧昧流动」即引发一些讨论，有网友留言因此引发了好奇心，也有网友称赞三名演员的颜值搭在一起绝了。



据‎《TVDaily》报导，发布会上金荷娜表示原先对於「追踪爱情惊悚剧」很陌生，但看完剧本后觉得定位非常准确，剧情在追踪和采访案件上很紧凑，三主演的关系也很紧密；延玗臻透露剧情最大看点，是随著案件出现与陷入，爱情的部分会跟著越来越浓厚，在细微的感情上都下了功夫；张胜祖则说：「每个角色独有的爱情方式制造出事件，接二连三发展到最后，故事结构本身就是看点。」



另外，《抓住你的衣领》是金荷娜自2016年与李相仑主演《通往机场的路》后，时隔8年再接演KBS电视剧，她表示8年前的回忆很美好，希望这次作品也能受到大家喜爱，不过由於剧名可能会和其他作品有所重叠，不太好搜寻到，因此有所压力，但透露自己在拍摄现场时都很开心，很久没有怀著如此激动的心情拍摄作品了。



现场有记者提到相似类型正在播出的剧《美好世界》（金南珠与车银优主演），金荷娜并不担心和其竞争，反倒说两部作品其实拥不同色彩，《抓住你的衣领》有自己的特点，「（两部）播出星期和时间不同，希望大家收视率都能超过二位数字，让电视剧市场更加多彩多姿」。



《抓住你的衣领》将从今日起，每周一二晚间10点10分於韩国KBS 2TV首播，香港观众深夜可於「黄Viu」收看。

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