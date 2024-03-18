《财阀X刑警》大获好评准备拍摄第二季！SBS表示：「安普贤、朴智贤正在协调拍摄日程」

本周即将进入大结局的人气电视剧《财阀X刑警》，由於明快又幽默的剧情开展，加上一个个案件精彩追凶，大获好评。今日也由SBS直接表示将准备第二季啦！两位主演安普贤与朴智贤都正在协调拍摄日程中喔，可望原班人马演出！

SBS金土电视剧《财阀X刑警》传出即将准备拍摄第二季的好消息！作家已经著手撰写第二季的剧本，而主要演员群如安普贤、朴智贤等也对於第二季的拍摄正在积极讨论中，也正在协调拍摄的日程。这对於喜爱这部电视剧的观众们来说无疑是天大的好消息，大家可以敲碗期待了。



《财阀x刑警》剧情描述一个不愁吃穿，热爱生存游戏而且擅长经营SNS的网红财阀三代陈利手，因特殊的事件而顺理成章进入了重案组成为刑警，不仅爱玩，同时他身手矫健加上熟知法律，让他从一个大家眼中的富家公子，逐渐被组内同仁们认可，成为一个真正的刑警。除了伸张正义，他更有一副善良的心肠，时常帮助案件中的弱势人士，不同於一般大家概念中的有钱公子，而多了一分亲和力。



人物设定的成功也让安普贤人气直升，观众们都认为他遇见了全新的人生角色，五月更即将来台举办粉丝见面会。剧中他除了利用自己的财阀身分进行不同方式的调查以外，更会以不同视角看出别人所没察觉的线索，完全称得上是一位聪明的刑警，帅气的外型加上暖男行径，私生子的身世更令人对他多了一分同情。剧中他与朴智贤的粉红戏码还不够多，是否留待第二季继续发展恋情呢？



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