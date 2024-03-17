來了再來還是爆滿！N.Flying李承協、柳會勝大讚台北場粉絲們配合度超高！獻唱「如果可以」展中文實力

已來台多次的N.Flying雙主唱李承協與柳會勝，3月17日晚間再度來到台北信義區Legacy MAX開唱，每一次的演出總是給粉絲帶來許多驚喜的他們，本次依舊吸引滿場粉絲前來參與。

李承協與柳會勝在2023年底曾來台跨年演出，一連帶來多首歌曲，並且以超級標準的中文發音演唱「想見你想見你想見你」而引發話題討論並再度圈粉，熱力四射的表現大獲好評，甚至被稱讚「中文歌cover更甚原唱」。今日他們再度來台演出，直呼很想念台灣的粉絲們，才一開場就讓台上台下都嗨到不行，也讓兩人覺得粉絲們的熱情呼喊讓他們相當開心，更將成為難忘的回憶。



兩人也提起上一次見到粉絲們應該是跨年時來台演唱的那天，兩人誤認為演出地點就是台北，不過立刻被粉絲們糾正是「桃園」的跨年晚會唷！柳會勝說一直記得當晚看到的跨年煙火非常美麗，李承協更是補充說「今天台下的一片手燈燈海更漂亮！」演唱到第四首歌曲時李承協還直接跳到台下演唱，引發一陣騷動。



今日的粉絲們似乎延續著跨年的熱情，從第一首歌曲就像安可曲一樣大聲的吶喊著，在每首歌曲結束後也有長長的歡呼，讓李承協與柳會勝不禁想問「今天大家吃了補品才來的嗎？」「大家回家後還能說話嗎？」，兩人還開玩笑以為今天可以「輕鬆點唱不留太多汗」，沒想到大家這樣活力旺盛的尖叫反應，讓他們在活動只開始30分鐘就已經大爆汗，兩人直呼有些出乎意料不知所措，更覺得只進行今晚一場演出好像太可惜了。



李承協與柳會勝接著也帶來中文夯曲「如果可以」，兩人現場實力無庸置疑，加上還帶來和聲的演唱，誠意十足，全場粉絲們也一起大合唱。李承協表示兩人正忙於音樂劇以及電視劇的行程，沒有太多時間練習中文歌曲，甚至必須分開錄音，更煩惱這首歌的中文發音太難，擔心唱得不好大家聽不懂，沒想到粉絲們大讚好聽，讓兩人終於放下心，也直呼「好溫暖」！



柳會勝也提到，每次結束這麼開心的演出，就算回到飯店，即將入睡的時刻，耳邊仍然會感受到N.Fia們的尖叫聲。接著他們還與粉絲們大玩「時間暫停」遊戲，在他們指示下全場暫停鴉雀無聲，兩人卻趁此機會跳下台走入粉絲群中，用手機紀錄這難得的場景，也讓全場粉絲們驚喜不已，要求再玩一次！粉絲們也非常守秩序沒有發生嚴重推擠，讓兩人也玩得相當開心，卻將此刻的心情用「好吃」來形容，讓全場笑翻。



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