韩韶禧回网友留言、真诚道歉反省获赞，却被揪「分手时间点」有漏洞！

韩韶禧昨日发长文回应「换乘恋爱」猜测、向惠利道歉，之后继续在部落格（Blog）回应网友留言，获得不少好感和担忧，亦有人对她所说的「柳俊烈惠利6月分手报导」提出质疑。

相关报导：韩韶禧发文认爱柳俊烈！亲自公开恋爱时间线，并向惠利道歉：对不起，我还不够成熟

韩韶禧昨日早上发布该文，傍晚回应了多则网友留言。 有人表示理解她委屈并指出处理方法欠妥当，韩韶禧回：「您说的对，我也认为我这次态度轻率。 『换乘恋爱』之类的keyword令我所有行动都看起来很负面，所以冲动了。 」



有人安慰她不必被大众的反应拖著走，韩韶禧：「比起被拖著走，这次确实是我的错比较大。 从IG限动开始把小事变大了。 」

有人不客气地指出她形象下滑，韩韶禧回：「我明白形象是由粉丝和各位所构建，虽然感到受伤，但因这次事件导致形象受损也会虚心接受。 」



韩韶禧时常通过blog跟粉丝沟通，未料今年第一篇文却是解释恋情，有人留言表示难过，韩韶禧回：「对不起。 」

很多网友认为韩韶禧道歉和反省的态度十分真诚坦率，令人很有好感，同时担心她看太多负面留言对心理状态造成不好影响。



唯独一则回覆反而引起更多质疑。 有人批评她擅自公开别人的分手时间十分无礼，韩韶禧回应：「分手时间不是私下听到，是根据去年6月的新闻整理得来。 如果无礼我会删除。 只是为证明并非换乘，似乎这样也很失礼。 」但事实上，柳俊烈和惠利宣布分手是去年11月，去年6月唯一相关报导是惠利在真人秀综艺《惠薇李睿采派》提到有时一天也收不到一封kakaotalk讯息，引网友猜测与柳情变。 目前韩韶禧已删除该回覆。

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