BTS V新歌找來眾多大咖明星拍Reaction！羅PD、成東鎰、李政宰、廉晶雅到LE SSERAFIM反應各不同

大家聽過或者看過 V（金泰亨）的新歌〈FRI(END)S〉MV 了嗎？一起來看看大明星的反應是如何吧！

BTS 防彈少年團的 V 雖然正在當兵中，卻也準備了一首新歌〈FRI(END)S〉讓粉絲們不要感到太孤單，更找來演藝圈中各領域的朋友來觀賞他的 MV，拍了Reaction（反應影片），大家都有著不同見解，過程相當有趣且看得入迷。



▼ V新歌〈FRI(END)S〉反應影片，有綜藝製作人羅暎錫PD、演員成東鎰、李政宰、廉晶雅，以及人氣女團 LE SSERAFIM。



羅PD：「我居然讓這樣的孩子，在餐廳工作，真的是...。」、「在大家都相愛的世界裡，只有我是孤獨的」、「表現了泰亨特有的慵懶感」



成東鎰：「長得真帥啊～」、「要好好吃早餐啊」、「恭喜你出專輯了，我會去部隊裡看你的」



李政宰：「OH~」、「真可愛」、「內容很好，色調和故事設定非常好」



廉晶雅：「天啊，長得真帥哈哈哈哈。」、「怎麼回事？」、「音樂很棒，泰亨演技也很好」



LE SSERAFIM：「好像在看電影」、「MV太美了」、「不可以！！」、「好想找解說來看」



不曉得大家看完反應如何呢？而且影片還註明是反應影片1，期待2公開後，又會出現哪些大明星呢？V 的人脈真的是太廣啦！！



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