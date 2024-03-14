專訪：韓在林導演分享成為導演的夢想與創作之路

韓在林導演是韓國電影界的一位傑出人物。在我們的專訪中，他分享了成為導演的原因以及他的創作過程和困難。此外，他也提供了給那些希望成為導演的人的建議，並透露了他未來的計劃。

為什麼會想成為一名導演，韓在林導演表示是受到他在濟州島的經歷所啟發。當時他沒有太多的工作機會，於是他經常去看電影，這激發了他想成為導演的夢想。

在創作過程中，韓在林導演尋找靈感的方式多種多樣。他喜歡閱讀書籍和拍照，聆聽音樂也是方法之一。當他傷心或憤怒時也引發靈感。此外，構思一部電影到完成這段時間也是有點長時間，所以現在的想法是盡可能拍多點的作品，至於如何達成這個目標，就尋找已有的故事或題材，或者接受委託來執導電影。

當然，在拍攝過程中，韓在林導演也面臨了許多困難和挑戰。每次進入片場都是一個充滿壓力的經歷，需要在有限的時間內完成拍攝工作。然而，他通過全心投入拍攝，專注於工作，克服了這些困難。



就成為一名導演最重要的技能或素質而言，韓在林導演認為最重要的是有故事講述的能力。他表示，唱歌、繪畫等藝術類別可能需要一定的天賦，但導演只需要善於表達自己的想法和主題，以及傳達訊息的能力。只要內心有故事想要與他人分享，任何人都有可能成為一名導演。他還強調，在如今這個時代，手機和YouTube等平台讓人們更容易展示自己的作品，是一個非常好的機會。他鼓勵大家積極剪輯自己的作品，與他人分享。

最後，韓在林導演透露了他未來的計劃。他下一部作品將是一部名為「현혹」的電影。該電影講述了一個女士尋找一位畫家為她畫肖像畫的故事，同時也是一個愛情故事。



非常謝謝韓在林導演和他的創作，帶給我們更多精彩的電影作品和啟發。期待更多優秀導演的湧現，為我們帶來更多電影的魅力和感動。

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞