連問三次答案都一樣！《篡位》飄出BL味～李宰旭表白「我存在的理由」唯有李濬榮！（EP.3– 4）

[有雷]劇情開展快速的《篡位》，絕頂聰明的李宰旭為協助財閥第三代私生子李濬榮登上強五集團的主人之位，用盡心機與手段突破層層關卡，讓強五的大小兒子都閃邊站，映入會長眼簾的僅有原本不受歡迎的私生子李濬榮。

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完成學業之後的韓太悟（李宰旭飾）以及強仁夏（李濬榮飾）都順利進入了強五集團服務，尤其是韓太悟的表現非常亮眼，一下子就吸引到會長的注意成為最年輕的秘書室長。集團二兒子強誠洙（李知勳飾）對於將父親拉下台這件事，表現出相當高的企圖心，於是聯合公司內資深的秋理事，私下和他交易而希望聯手拉下父親。



太悟透過電腦駭客得知了強誠洙的計畫，於是向會長報告，會長在會議中讓強誠洙去負責旗下較不賺錢的強五證券，讓母親與誠洙氣得跳腳。當母親去找會長理論時，會長已處於情緒激動狀態，再加上檢察廳經由匿名舉報而握有對會長不利的證據於是登門進行搜查，所有的狀況讓會長心臟病發倒地，在眼前的太太卻眼睜睜看著他在地上掙扎後送醫。



其實這是會長與太悟合演的一齣戲，所謂匿名舉報人就是會長自己，先發制人是不希望日後同樣的議題再被拿來炒作。會長在所有家人面前裝作昏迷狀態，看著所有人不安好心來探視他。強仁夏（李濬榮飾）聽聞父親送醫，對太悟這樣的計畫相當不滿。太悟則是再三強調，一切都是為了讓仁夏能夠入主強五集團，他沒有絲毫為自己想，還告白仁夏「你就是我存在的理由」。



會長很滿意太悟的計畫，太悟只要求自己命璇一線的時候，會長能夠為他垂下一條救命繩，會長也答應了他。會長問「所以你願意站在我這一邊了嗎？」但太悟的答案卻是否定的。他不站在哪一邊，只放眼自己的未來。



太悟再度啟用電腦駭客，讓強五證券突然發送給每個員工配股1000股，產生大量交割引發關注。誠洙與母親感覺到情況不利，接著看見了會長健健康康的現身，驚覺自己被耍了。於是在公司一團亂之際，太悟建議會長與從來不被承認的私生子，也就是強仁夏見面。強仁夏正式踏入了強五集團的家門，甚至在會長出庭時他還扮演輪椅後的推手，接下來的局面將如何演變？



《篡位》 | EP5-6 預告 | Disney+ 每週三獨家更新



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