勇闯邪教基地！《财阀X刑警》李蔷贤&陈利手潜伏惊心动魄，战友爱亲情逼哭观众（EP.11-12）

上周8、9日播出的《财阀X刑警》第11、12集，办理的案子主题是邪教，办案过程同样带给观众快感，甚至还有先前集数从未出现的亲情、战友爱等等感动情节。两集全韩平均收视率落在8.3%、10.1%，瞬间收视率高达14.2%。

两集情节，李蔷贤（朴智贤饰演）为了替爸爸的贪污案平反，一直追查的五伦会陆续有人死亡，却因和亡者有过连系遭署长黄成久（金炳春饰演）停职，李蔷贤愤怒之下独自潜入五伦会的GY冥想中心当会员。被蒙在鼓里的陈利手（安普贤饰演）不甘心，也透过关系跑进了五伦会接触教主「菩提大人」。



另一边，曾和李蔷贤有过节但已愈趋友好的重案二组组长安炳植（金杰饰演），主动和重案一组联手查案，陈利手的万能秘书（金明秀饰演）也协助将陈利手传达的情报带来。就连曾看陈利手与李蔷贤不顺眼，目前已扯平的SBC记者李基释（徐东沅饰演），都积极关注此案件想加入帮忙，因为在他底下做事的后辈金庭妍同样潜入GY冥想中心。

李蔷贤、陈利手和金庭妍的作为看似都相当鲁莽，很快也被五伦会逮住，但都是为了救人，菩提大人为了潜逃海外已规划整型、要让杀害更多人延续自己的神话。金庭妍被绑，李蔷贤和陈利手被丢进用来杀害人的水池里，情况岌岌可危……

朴准永（姜相准饰演）、崔憬趁（金伸比饰演）先闯入五伦会基地，二组组长带特勤小组殿后，李基释也领新闻台同事准将事情播送给全国人民。李蔷贤和陈利手被困在即将淹没的水池，李蔷贤一度溺水，眼睁睁看著她没反应的陈利手，还有在外头苦苦找寻水池开关的朴准永都心急不已。



幸好陈利手和李蔷贤都被解救，无论是重案一组，或加上重案二组与特勤小组，在攻坚过程都表现出满满「战友爱」、同僚之情，而李蔷贤会冒险潜伏是因为爸爸，爸爸也因为她的失踪而担忧、拉下脸请求过去的同事帮忙，这些都是亲情，陈利手爸爸陈明铁主动开口关心儿子也是。

尾声，法医尹智愿（郑嘉熙饰演）解剖关键亡者，拿到了署长黄成久遭贿赂证据，他交予朴灿健科长（李度烨饰演），朴灿健亲自逮捕了黄成久并替李蔷贤爸爸李亨准（权海骁饰演）平反，让李亨准替补署长。李蔷贤终於见到爸爸的污名被洗清，亲自在就职典礼献花给他。



看完这两集，观众无不被感动，Naver TV上剪辑影片底下就有网友留言「演员化学反应真好」、「为什么（李蔷贤替菩提大人）戴上手铐那幕我哭了」、「边观看边沉浸在演员的表演中」、「正义还是存在！！！果然！」、「好感动♡我哭了♡」、「ㅠㅠ太感人了……我不知道会哭这么厉害」……等等。

下集预告，竟然有人刻意在死前爬墙进陈明铁家里，亡者竟和陈明铁妻赵熙慈（全慧珍饰演）有关系，陈利手问话哥哥陈胜主（郭时阳饰演）得不到答案，开始怀疑他。



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