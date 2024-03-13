[有雷]《破墓》中暗藏韓國抗日情懷！從人名到車牌的細節大揭密～棺材為何直立在地底！

[有雷]《破墓》在韓國衝出好票房，目前也在台熱映中，除了令人毛骨悚然的劇情外，也有五行相生相剋的道理，竟然還藏有許多韓國獨立運動的抗日痕跡！以下詳細說明片中細節，大家看懂了嗎？

#登場人物名字與車牌號碼

一登場的就是MZ世代的兩位巫師金高銀以及李到晛，而他們在片中的名字就是韓人愛國團的獨立運動家李花林以及尹奉吉，李到晛雖然劇中都只被稱作「奉吉」，但在後半段的鬼怪遊戲中，金高銀與巫師們稱他為「小尹」，表示他的全名就是尹奉吉。崔岷植所飾演的風水師「金相德」，也是真實存在的獨立運動家，柳海真飾演的禮儀師「高寧根」也是一位備受爭議的人物，曾殺死一位親日派人士。



而崔岷植與柳海真常常一起聊天的公司叫「義烈葬儀社」，也取名自武裝獨立團體「義烈團」，而義烈團的創立者名為金元峰，大家還記得在墓地附近的輔國寺，住持曾說到之前寺廟中的僧人也對風水很了解，法號「元峰」。包含進行鬼怪遊戲的金高銀師姐「光心」與小師妹「慈惠」也是取自於兩位獨立運動家吳光心以及朴慈惠。



另外在初次前往墓地時大家各自開車上山，崔岷植的車號「0815」象徵韓國光復節，柳海真的車號則是「1945」也就是韓國光復的那一年，金高銀的車號則是「0301」象徵韓國的三一節，是全民性的反日運動。

#為何委託人在美國？

本次的委託人設定是美籍韓國人，因為知道自己的祖父當時是親日派，甚至是被韓國人稱為賣國賊的高官，因賣國而享有財富，待在韓國會遭受異樣眼光，因此移居美國想切割這段過往。不過在金高銀與李到晛前往委託人家中拜訪時，從房屋的裝潢與擺設，甚至陳列櫃中的鬼怪木雕，可看出許多日本的痕跡。



#金高銀從日本出發？

在飛機上空姐以日語向金高銀對話，她也以日語回應「我是韓國人」，這個部分可推測金高銀可能由日本出發飛往美國，是世界趴趴走的巫師，流利的日語也可表示她對於日本鬼神也有著相當的認知，也因此看得懂委託人家中擺設日本風格。這一段短短的幾秒場景也暗示本片將有日韓歷史上的糾葛。



#為何委託人一開始就不願意開棺打算直接火化

如同舉家遷往美國相同，若把祖父的墳挖開，本應開棺確認後入殮，但委託人也希望隱瞞祖父是賣國賊的事實，一旦開棺後可能會看見許多日本贈與的勛章等陪葬物品，因此打算直接連昂貴的棺木一起火葬。眼尖的觀眾也可在火葬的鏡頭中看到一些勛章的影子。



#柳海真為何說不要放金屬

崔岷植與柳海真初登場是協助一個家族開棺，不過在打開後柳海真卻說了一句「就說了裡面不要放金屬」，說著說著還順手把棺材內的金錶收進自己的口袋裡。雖然有點喜劇的成分在，但他所說的意思是「金剋木」，木造棺材中希望不放金屬來相剋。另外在此處崔岷植立刻說出了「誰偷拿了奶奶的假牙」，並不是因為他通靈，而是因為禮儀師撿好排好了人骨，一看就知道少了牙齒。



#屬豬的人與人面怪蛇

在破墓的儀式中因同時必須進行血祭，而找來五位屬豬的人挖開墳墓，同時法事中也以五頭豬來代替他們。原本一切順利，其中一位卻在最後整理場地時看到了一條怪異的蛇，情急之下還用鏟子將牠切斷成兩截，從此他就開始沒有原因的生病了。這是源自於命理學中，生肖豬與生肖蛇是相剋的。

而他所斬斷的蛇長相非常怪異，有女子的臉與頭髮加上蛇的身體，這是日本傳說中的一種妖怪稱為「濡女」，據說濡女會吃人，如果見到牠也會令人生一場大病而臥床不起。



#狐狸斬斷了老虎的腰，鐵血團不是盜墓者

韓國朝鮮半島在地圖上常被說像一隻趴著而四腳緊抓著土地的老虎，片中不斷提到「狐狸斬斷了老虎的腰」，也就是在地形上精準的背脊處，遭到日本人（狐狸陰陽師）的破壞，以插入鐵樁的方式破壞韓國這隻老虎的背脊，欲使其國運永遠衰敗。



劇情前段崔岷植詢問委託人祖父的墓地是由哪位僧人建議的？委託人告訴他是一位稱為「Kitsune」的僧人，Kitsune的發音在日文就是「狐狸」，台灣也翻譯為諧音「胡犁」。輔國寺帶有風水記號，住持雖說有許多鐵條與圓鍬都是以前「盜墓者」所留下的，但其實崔岷植看他們的日記與照片，發現這「鐵血團」其實是專門要挖出破壞國運風水鐵樁的團體，目的非盜墓。

#第二副棺材為何直立

這神秘的第二副棺材，比一般常見的棺木更為巨大而且直立於地底。最終揭曉原來裡面是一位被砍了頭又重新縫上的將軍，而在最後閃過的過往畫面中，有許多位日本法師一邊念經，一邊用鐵條插入將軍的屍體中，最後再縫合其頭部，於是將軍的屍體本身就成了最大的一個鐵樁！而為了切斷老虎的腰，這副大棺木也以直立的方式插入地底，上面覆蓋著當時高官的墳墓而不至於被人發現這個鐵樁。



部分內容參考自: https://theqoo.net/square/3125161672

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