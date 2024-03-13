《泪之女王》金秀贤&金智媛&朴成焄全员I人（内向型）上张度妍节目salon drip爆笑预告公开

韩剧《泪之女王》的三位主演都来了！原来大家都是内向型人格，这一期节目我一定要追～～～，大家在预告里的反应实在是太好笑了。XD

由喜剧人张度妍所主持的人气网路节目《Salon Drip》公开的最新预告中，tvN X Netflix 热门韩剧《泪之女王》的三位主演金秀贤、金智媛、朴成焄齐登场为戏宣传，立刻引发剧迷们的关注。



不过，张度妍在一开始就遇上的极大困难，朴成焄首先表示自己的MBTI（性格测试）结果和张度妍一样都是ISFJ，金秀贤紧接著表示自己也是ISFJ，金智媛默默表示自己是INFP。张度妍瞬间变得冷静：「都是I人（内向型）呢，那么现在就是在和自己争吵的时间了。」

＊补充：ISFJ（内向、实感、情感、判断），INFP（内向、直觉、情感、感知）



金智媛率先发话，表示录制之前就很担心，不知道该怎么办。金秀贤表示自己就是一直再担心（但表情好冷静XD）。被问到何时能在外面得到能量？金智媛则是深深地叹了气，再次展现了I人面貌。



最后，朴成焄问：「现在我们的节目录制有在顺利进行中吗？」张度妍回：「这个嘛...比起正在很好地进行，应该是正在进行中而已。」瞬间让全场爆笑，总之就是不敢说很好很顺利，但是有在录就对了。XD



▼三人出演的预告片段已定位在31:53，节目将会在3月19日晚间六点(KST)播出。



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