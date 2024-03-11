JTBC新剧《日夜不同的她》崔振赫与双女主郑恩地&李姃垠私下合照公开，两助演演员也曝光

JTBC今年将推出的新剧之一，《日夜不同的她》由崔振赫、Apink郑恩地与李姃垠携手主演，目前正如火如荼拍摄中，虽未有正式剧照，但演员私下已公开现场合影或侧拍影片，完全未公开的助演阵容也曝光两名。

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演员梁朱浩5日於IG限时动态发布了与崔振赫、郑恩地的合照，表示托郑恩地的福享用了咖啡车餐点。梁朱浩参演《日夜不同的她》，是继2017年《隧道》再次与崔振赫合作，当时崔振赫饰演从1986年穿越到2016年的刑警朴光浩，梁朱浩饰演1986年的记者吴知韩。



▼梁朱浩过去与《隧道》主演合照



一名《日夜不同的她》工作人员在6日也公开了一张崔振赫、李姃垠与尹炳熙的合照。尹炳熙曾演《Stove League》（金牌救援、奇迹拍档）、《流星》、《有利的诈欺》等等。昨（11）日该工作人员也曝光一支崔振赫的侧拍影片，崔振赫拿的手机画面用绿幕处理。



▼尹炳熙



《日夜不同的她》是部讲述一名女子，只要每天太阳升起就会变成中年人，只有等到太阳落下才会变回原本的20多岁花漾少女。播出时间尚未订定，相关消息也相当少，期待的观众们或许可以密切关注演员与工作人们的IG干干过瘾啦。

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