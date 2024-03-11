去年12月甜蜜認愛！Secret宋枝恩♥YouTuber朴維要結婚了，將在10月舉行婚禮！

據韓媒《日刊體育》報導，女團 Secret 出身的宋枝恩和 YouTuber 朴維（박위音譯，Park We）將在10月9日在首爾清潭洞某地舉行婚禮。婚禮將以非公開的形式舉行，邀請家人和熟人蔘加。

去年12月，宋枝恩和朴維通過各自的 IG 甜蜜認愛。宋枝恩甜蜜表示：「聖誕節即將到來之際，我想向大家介紹我人生中像禮物一樣到來的珍貴的人。想和長時間支持且關注宋枝恩這個人的各位，分享我戀愛的消息。」朴維也在 IG 發文表示遇到「像大禮物般的人」，指的就是宋枝恩。



之後，兩人通過朴維的 YouTube 頻道「WERACLE」分享在教會凌晨禮拜中一見鍾情，還公開甜蜜的約會日常。最近還一起出演《全炫茂計劃》和《黃金漁場Radio Star》，展現對彼此的愛意。



宋枝恩在2009年以女團 Secret 出道，發行過〈Madonna〉、〈Shy Boy〉〈星光月光（Starlight Moonlight）〉等熱門歌曲。目前作爲歌手兼演員活動。朴維在28歲時因建築物墜落事故全身癱瘓，目前正在經營 YouTube 頻道「WERACLE」，常分享日常、還有系列企劃影片。



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