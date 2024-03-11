IU演唱会安可开放粉丝点歌！有位男饭「呐喊到破音」 真实身份竟然是金秀贤，影片曝光让网友笑翻 XD

IU（李知恩）近日在首尔举行《2024 IU H.E.R》演唱会，不少明星也都到场支持。

而 IU 演唱会的固定环节就是会在第二次安可开放现场粉丝点歌，因此会听到许多粉丝努力（激动）地大喊著他们想听的歌。近日，有位粉丝就分享一段演唱会影片，当中有位男生的呐喊声就让人印象深刻，当 IU 喊完「1、2、3」时，该名男生就会大喊〈只有我不知道的故事（Only I Didn't Know）〉，甚至还喊到破音 XD

该名男生的真实身份也被揭晓，就是金秀贤啦！他附近的粉丝还分享「金秀贤和我朋友在同一排，二次安可他也看完了，〈只有我不知道的故事〉喊得特别努力」、「第二次安可一直喊〈只有我不知道的故事〉喊到最后，还以为是狂粉哈哈哈哈，他还很认真唱了〈唠叨〉」。



影片公开后也在韩网引发热烈讨论，网友：「音量怎么回事嘿嘿嘿！下次来上岩演唱会的话，再喊出〈只有我不知道的故事〉吧」、「太搞笑了」、「不是...这种程度的话，就直接联系吧 哈哈哈」、「喜好和我一样啊」、「谁听都是金秀贤的声音啊！发音绝了」、「IU 没听到的最搞笑」、「那么恳切...竟然没听到，我都觉得很可惜」、「金秀贤这种程度的话，事先给 IU 发讯息或者打电话不就可以了吗」、「无论如何都要听这首歌的意志 哈哈哈」、「因爲时间差，趁著寂静大喊大叫的样子更搞笑」、「附近的粉丝怎么忍住的」等等。



金秀贤和 IU 在2011年合作《Dream High》而成为好友，2013年再次合作《制作人》、2017年金秀贤友情出演 IU〈Ending Scene〉的 MV、2019年客串 IU 主演的《德鲁纳酒店》，他们也不时会互送咖啡车应援，感情相当深厚。



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