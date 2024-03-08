日韓合作電視劇《愛過之後來臨的》公開台詞排練現場：李世榮、坂口健太郎合體比心

韓國女演員 李世榮 與日本男演員 坂口健太郎 將為觀眾帶來一部感性愛情劇。

Coupang Play方面在今日（8日）公開了新原創系列劇《愛過之後來臨的》劇本圍讀現場照。 李世榮、坂口健太郎、洪宗玄...等人參加了活動。

《愛過之後來臨的》是一部感性愛情劇，講述了在日本留學的留學生「崔紅」（李世榮 飾）與另一名學生「淳康」（坂口健太郎 飾）相遇，經歷了悲切的愛情和離別後，時隔多年再次在韓國重逢而展開的命運般的愛情。

在熱烈的圍讀氛圍中，所有演員都完美地融入了自己的角色中。首先，李世榮飾演了因失戀而痛苦的「崔紅」。 她完美地詮釋了充滿感性的台詞。 坂口健太郎扮演了「淳康」，深情的情感讓人感同身受。 洪宗玄扮演暗戀「紅」的「敏俊」，他表達出了對女主角愛而不得的傷感。 中村安出演了「淳康」的前女友。



劇組表示：「從劇本閱讀的第一次相遇起，演員們對該作品的熱愛就展現出來了。 請期待由這四位演員共同打造的《愛過之後來臨的》。 」

另外，《愛過之後來臨的》已於近期正式開機拍攝，預計將在今年通過Coupang Play公開。



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