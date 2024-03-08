日韩合作电视剧《爱过之后来临的》公开台词排练现场：李世荣、坂口健太郎合体比心

韩国女演员 李世荣 与日本男演员 坂口健太郎 将为观众带来一部感性爱情剧。

Coupang Play方面在今日（8日）公开了新原创系列剧《爱过之后来临的》剧本围读现场照。 李世荣、坂口健太郎、洪宗玄...等人参加了活动。

《爱过之后来临的》是一部感性爱情剧，讲述了在日本留学的留学生「崔红」（李世荣 饰）与另一名学生「淳康」（坂口健太郎 饰）相遇，经历了悲切的爱情和离别后，时隔多年再次在韩国重逢而展开的命运般的爱情。

在热烈的围读氛围中，所有演员都完美地融入了自己的角色中。首先，李世荣饰演了因失恋而痛苦的「崔红」。 她完美地诠释了充满感性的台词。 坂口健太郎扮演了「淳康」，深情的情感让人感同身受。 洪宗玄扮演暗恋「红」的「敏俊」，他表达出了对女主角爱而不得的伤感。 中村安出演了「淳康」的前女友。



剧组表示：「从剧本阅读的第一次相遇起，演员们对该作品的热爱就展现出来了。 请期待由这四位演员共同打造的《爱过之后来临的》。 」

另外，《爱过之后来临的》已於近期正式开机拍摄，预计将在今年通过Coupang Play公开。



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