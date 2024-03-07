SHINee泰民确定出走！亲自透露离开SM心境：「去年已决定，无论在哪都是泰民」

SHINee成员泰民昨日通过粉丝交流平台宣布即将离开SM娱乐，表示早就做出这一决定、已和成员沟通好，恳请大家继续支持。

泰民：「很快就会进行新的出发。 虽然提及这个话题有些谨慎，但对於如此珍惜和爱护我的人，保持沉默很没有礼貌。 」



对於最近盛传离开SM的消息，泰民给出确定回复：「从去年开始做了很多思考，最终决定离开现在的公司，跟成员们也都好好地聊过了。 我无论何时何地都是李泰民。 我相信会有更多好事发生，我会去创造那样的未来。 作为SHINee、作为泰民，都请大家继续支持。」

日前有消息称泰民不会续约，SM称尚未确定、仍在进行多角度讨论，唯强调会继续通过SM进行SHINee的活动。



此外，泰民2008年作为SHINee成员出道，去年10月发行第四张SOLO迷你专辑《Guilty》获得大量好评及人气，与SM娱乐的专属合约将在本月底期满。

有消息称新东家是2021年成立的经纪公司「Big Planet Made娱乐」，目前旗下艺人包括Wanna One出身歌手河成云、NU'EST出身歌手REN（崔珉起），以及VIVIZ成员银河、信飞和严智等。



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