金秀賢&金智媛《淚之女王》今晚開播！被問收視公約，執導過《文森佐》的金導說想超越《愛的迫降》

其實以演員陣容、製作團隊到播放平台來看是相當厲害的，大家覺得呢？

tvN X Netflix 全新韓劇《淚之女王》即將在今晚開播，前天的記者發佈會上，金熙元導演提到的收視公約引發了關注。

這部劇是由《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》、《愛的迫降》的編劇朴智恩執筆，雙導演《需要浪漫3》、《不可殺：永生之靈》的張榮佑導演和《黑道律師文森佐》、《小女子》的金熙元導演共同執導，金秀賢、金智媛、朴成焄、郭東延、李主儐主演，光看這些就知道陣容有多華麗。



被問到收視公約的目標時，金熙元導演表示雖然很想講個很大的數字，但最近大家都很謙虛，收視率可以說是上天給的，個人的願望就是（朴智恩）作家曾和tvN合作過的《愛的迫降》，如果《淚之女王》大結局時可以比《愛的迫降》稍微高一點的話，就帶著五位主演一起拍行跪拜大禮影片。



PS：《愛的迫降》2019年12月開播時是6%，一路攀升到第16集大結局21.6%，當時也是 tvN 電視台和 Netflix 同步上線播出。



究竟有沒有機會看到收視公約被達成呢？

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