沒朋友就該被霸凌嗎～《金字塔遊戲》演出校園霸凌新型態！看轉學生苞娜如何突破遊戲最底層（EP.1– 4）

[有雷] 描述校園霸凌行為的《金字塔遊戲》，未播出先轟動的原因是其中一位主演是IVE成員張員瑛的親姐姐張多雅，而新穎的劇情也在播出四集後即引發討論，劇中由富人掌控著一切，範圍竟延伸到校園中，霸凌手法也層出不窮，出身單親軍人爸爸的苞娜，如何突破遊戲的瓶頸呢？

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由於父親工作關係而轉學到白蓮女高的成秀智（苞娜/金知妍飾），被導師帶往校園中地理位置獨立的2年5班，而轉學多次，很懂得生存之道的秀智，一進到班上就已了解受歡迎的人以及邊緣人是誰等等，不過她沒想到不久後她被半強制參加了「金字塔遊戲」的投票，只要得票數0就是F等級，而得票數從高排到低有A到D等級，若A等級允許，大家就都能欺負F等級的人。秀智發現班上有位邊緣人明子恩，因為不參與遊戲而自動成為F等級，但她卻從沒想過自己竟然同樣落入了一票都沒得到的F等級！



此後秀智開始過著地獄般的校園生活，遭到各式各樣的霸凌對待，但這些學生都知道如何不在她身上留下毆打痕跡，也嚴禁錄音或各手段的採證，秀智一次次詳細觀察，發現就連班導也是霸凌集團的一員。而終於發現這個遊戲的幕後主使人，就是班上的小公主白夏凜（張多雅飾），她表面溫和但暗中卻兇狠又殘忍，她身為白蓮集團的千金，連學校理事長都得敬她三分。



秀智知道必須與班上其他人結盟互相投票，才能擺脫0票的命運。先找來本性善良但因不參與遊戲而自動成為被霸凌對象的明子恩，經反覆思考後終於說服了她，第二次投票秀智竟得到了5票，除了擺脫F，她更想知道是哪些人意外地投給她。秀智也很清楚有時候投給一個人並非支持或喜歡她，而是策略上必須如此。



秀智開始了各個擊破的策略，想辦法潛入教務處取得每個同學的人事資料表，屏除了一些父母的職業與白蓮集團有裙帶關係的同學們，找上其他比較無直接關係的人進行遊說。校園就是社會的縮影，看著已扭曲的校園，秀智誓言找出這個遊戲的漏洞，並且朝著不被欺負的目標前進。不過她也發現這班級的成員是經由白夏凜千挑萬選，自己的父親到底是與白蓮集團有何關聯呢？學校中有位新進老師，似乎想踢爆校園暴力事件，她能成功嗎？



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