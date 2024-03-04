没朋友就该被霸凌吗～《金字塔游戏》演出校园霸凌新型态！看转学生苞娜如何突破游戏最底层（EP.1– 4）

[有雷] 描述校园霸凌行为的《金字塔游戏》，未播出先轰动的原因是其中一位主演是IVE成员张员瑛的亲姐姐张多雅，而新颖的剧情也在播出四集后即引发讨论，剧中由富人掌控著一切，范围竟延伸到校园中，霸凌手法也层出不穷，出身单亲军人爸爸的苞娜，如何突破游戏的瓶颈呢？

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由於父亲工作关系而转学到白莲女高的成秀智（苞娜/金知妍饰），被导师带往校园中地理位置独立的2年5班，而转学多次，很懂得生存之道的秀智，一进到班上就已了解受欢迎的人以及边缘人是谁等等，不过她没想到不久后她被半强制参加了「金字塔游戏」的投票，只要得票数0就是F等级，而得票数从高排到低有A到D等级，若A等级允许，大家就都能欺负F等级的人。秀智发现班上有位边缘人明子恩，因为不参与游戏而自动成为F等级，但她却从没想过自己竟然同样落入了一票都没得到的F等级！



此后秀智开始过著地狱般的校园生活，遭到各式各样的霸凌对待，但这些学生都知道如何不在她身上留下殴打痕迹，也严禁录音或各手段的采证，秀智一次次详细观察，发现就连班导也是霸凌集团的一员。而终於发现这个游戏的幕后主使人，就是班上的小公主白夏凛（张多雅饰），她表面温和但暗中却凶狠又残忍，她身为白莲集团的千金，连学校理事长都得敬她三分。



秀智知道必须与班上其他人结盟互相投票，才能摆脱0票的命运。先找来本性善良但因不参与游戏而自动成为被霸凌对象的明子恩，经反覆思考后终於说服了她，第二次投票秀智竟得到了5票，除了摆脱F，她更想知道是哪些人意外地投给她。秀智也很清楚有时候投给一个人并非支持或喜欢她，而是策略上必须如此。



秀智开始了各个击破的策略，想办法潜入教务处取得每个同学的人事资料表，屏除了一些父母的职业与白莲集团有裙带关系的同学们，找上其他比较无直接关系的人进行游说。校园就是社会的缩影，看著已扭曲的校园，秀智誓言找出这个游戏的漏洞，并且朝著不被欺负的目标前进。不过她也发现这班级的成员是经由白夏凛千挑万选，自己的父亲到底是与白莲集团有何关联呢？学校中有位新进老师，似乎想踢爆校园暴力事件，她能成功吗？



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