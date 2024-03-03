李鍾碩去看IU演唱會！公開認愛一年餘，低調但不缺席~D.O.&Winter&朴恩斌&吳娜拉&劉在錫齊現身
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李鍾碩去看IU演唱會！公開認愛一年餘，低調但不缺席~D.O.&Winter&朴恩斌&吳娜拉&劉在錫齊現身

明星   2024年3月3日   星期日12:15   Sani  

（封面圖源：IG@sabita_5，TVDaily）

IU 2024世界巡迴演唱會首站昨晚在首爾舉辦，觀眾席裡除了EXO D.O.、aespa Winter、吳娜拉、朴恩斌、李周映、劉在錫、梁世燦、朴明秀等圈內好友，還被眼尖歌迷發現了男友李鍾碩的身影！

《IU H. E. R. WORLD TOUR CONCERT IN SEOUL》昨晚在首爾奧林匹克公體操競技場盛大舉辦，除了羨慕搶到票的歌迷，很多網友也熱心關注去到現場的明星。
（圖源：FB@iu.loen）

很快有人PO出這張觀眾席照片，指出戴帽子的男士就是IU公開認愛的男友李鍾碩：

IU和李鍾碩2022年底被D社爆料戀情，當天雙方就通過各自所屬社大方承認，次日元旦還親自PO長文分享戀愛心境，獲得眾多網友祝福。

李鍾碩在戀情曝光前一日出席MBC頒獎禮時提到有一位「帥氣的朋友」總是在他煩惱時給他積極的想法，令人猜測是暗暗放閃，原來這位「帥氣的朋友」就是IU！

IU和李鍾碩認愛以來一直非常低調，甚至很多人都忘了這件事XD現在看來感情依然穩定~

此外，IU首場演唱會請來人氣女團NewJeans擔任嘉賓，表演了《Ditto》《ETA》等歌曲。 IU以新歌《Holssi》拉開序幕，一連演唱20首熱門名曲，還在雙安可時段加唱7首，誠意滿滿。
（圖源：FB@iu.loen）

網友們發現的明星歌迷包括EXO D.O.：

aespa Winter舉著手機拍NewJeans的舞台：

合作《我的大叔》結緣的吳娜拉：
（圖源：IG@sabita_5）

演員朴恩斌和李周映：
（圖源：IG@eunbining0904）

劉在錫、梁世燦、朴明洙如約穿西裝出席：

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