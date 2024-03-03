李鍾碩去看IU演唱會！公開認愛一年餘，低調但不缺席~D.O.&Winter&朴恩斌&吳娜拉&劉在錫齊現身

IU 2024世界巡迴演唱會首站昨晚在首爾舉辦，觀眾席裡除了EXO D.O.、aespa Winter、吳娜拉、朴恩斌、李周映、劉在錫、梁世燦、朴明秀等圈內好友，還被眼尖歌迷發現了男友李鍾碩的身影！

《IU H. E. R. WORLD TOUR CONCERT IN SEOUL》昨晚在首爾奧林匹克公體操競技場盛大舉辦，除了羨慕搶到票的歌迷，很多網友也熱心關注去到現場的明星。



很快有人PO出這張觀眾席照片，指出戴帽子的男士就是IU公開認愛的男友李鍾碩：



IU和李鍾碩2022年底被D社爆料戀情，當天雙方就通過各自所屬社大方承認，次日元旦還親自PO長文分享戀愛心境，獲得眾多網友祝福。



李鍾碩在戀情曝光前一日出席MBC頒獎禮時提到有一位「帥氣的朋友」總是在他煩惱時給他積極的想法，令人猜測是暗暗放閃，原來這位「帥氣的朋友」就是IU！



IU和李鍾碩認愛以來一直非常低調，甚至很多人都忘了這件事XD現在看來感情依然穩定~



此外，IU首場演唱會請來人氣女團NewJeans擔任嘉賓，表演了《Ditto》《ETA》等歌曲。 IU以新歌《Holssi》拉開序幕，一連演唱20首熱門名曲，還在雙安可時段加唱7首，誠意滿滿。



網友們發現的明星歌迷包括EXO D.O.：



ㅋㅋㅋㅋ 이러고 아이유 콘서트를 가셨댄다...

동글동글 누가 봐도 도경수인 것도 웃기고 마스크 코 부분 야무지게 접힌 것도 웃김 pic.twitter.com/iyp757VNeQ — Tweety (@my_D12) March 2, 2024

aespa Winter舉著手機拍NewJeans的舞台：



엥 아이유콘서트에 에스파 윈터님도 오셧네 pic.twitter.com/29DJoW69PC — 은보다금 (@dlwlrma_08918) March 2, 2024

合作《我的大叔》結緣的吳娜拉：



演員朴恩斌和李周映：



劉在錫、梁世燦、朴明洙如約穿西裝出席：

얘들아 유재석 양세찬 박명수 아이유콘서트 오셨다 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 유재석 양세찬 선배님들 양복입으셨닼ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/W5QCMBkajK — 단조 (@milyeoni1) March 2, 2024

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