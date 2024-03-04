7年了！IU邀请《孝利家民宿》「金海姐妹」观看演唱会，后台合影的待遇不是谁都有的哦

「明星们的偶像」IU举办演唱会，除了从四面八方慕名而来的粉丝们，更有不少明星前来。

IU 2024世界巡回演唱会於3月2日在首尔隆重举办，观众席上粉丝们发现了EXO D.O.、aespa Winter、吴娜拉、朴恩斌、李周映、刘在锡、梁世灿以及男友李钟硕。

而和IU合作新专辑收录曲《Shh.. 》MV的影后汤唯也被发现出现在了观众席，她戴著黑色的帽子，衣著休闲，认真地听著IU的演唱会，事后她还在SNS上分享了此事，表示：「Summer（汤唯女儿）说IU比妈妈还要美。 」



아이유 첫주 막콘 탕웨이 왔오

앵앵콜 야무지게 즐기고 가심... shh.. pic.twitter.com/LOvM6f6zwQ — 따봉 (@dbbxng) March 3, 2024

不仅如此，粉丝们还惊喜地发现这几位女生的亮相，友情延续了7年，太让人羡慕了。 早前IU曾做客过李孝利的综艺节目《孝利家的民宿》，当时民宿第一批客人是几位女生，被称「金海姐妹」，几人和IU同龄，相处甚欢，节目结束后也一直保持著友情。 这次IU开演唱会，特意邀请了「金海姐妹」前来，众人还在后台拍下了亲密的认证照。要说IU和素人朋友的关系有多好，「金海姐妹」其中一人结婚时，IU放下了工作赶至远在釜山的婚礼现场，亲自送上了祝歌。



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